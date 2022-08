AS Peringatkan Warganya atas Balasan Pembunuhan Pemimpin Al-Qaeda

AMERIKA Serikat (AS) telah memperingatkan warganya untuk waspada terhadap kemungkinan kekerasan anti-Amerika di luar negeri menyusul kematian pemimpin al-Qaeda Ayman al-Zawahiri.

Departemen Luar Negeri AS, menyampaikan kematiannya dapat mendorong pendukung al-Qaeda atau kelompok teror terkait lainnya untuk menargetkan fasilitas dan personel AS.

al-Zawahiri tewas oleh pesawat tak berawak AS di ibukota Afghanistan, Kabul, Minggu (31/7). Dia telah membantu mendalangi serangan 9/11 di AS di mana hampir 3.000 orang kehilangan nyawa mereka. Dokter Mesir berusia 71 tahun itu mengambil alih al-Qaeda setelah kematian Osama Bin Laden pada 2011 lalu. Pembunuhan itu dikonfirmasi Presiden AS Joe Biden, mengatakan al-Zawahiri telah mengukir jejak pembunuhan dan kekerasan terhadap warga Amerika.

Biden menyebut kematian al-Zawahiri akan membawa penutupan bagi keluarga korban serangan tahun 2001, dimana pembajak menabrakkan jet penumpang ke gedung-gedung penting di New York dan Washington - termasuk dua gedung pencakar langit di Manhattan.

Dia menambahkan bahwa al-Zawahiri juga mendalangi tindakan kekerasan lainnya, termasuk bom bunuh diri kapal perusak angkatan laut USS Cole di Aden pada Oktober 2000, yang menewaskan 17 pelaut AS, dan serangan 1998 di kedutaan AS di Kenya dan Tanzania, di mana 223 pelaut AS tewas. orang meninggal.

"Departemen Luar Negeri percaya ada potensi yang lebih tinggi untuk kekerasan anti-Amerika mengingat kematian Ayman al-Zawahiri pada 31 Juli 2022," kata departemen itu dalam pembaruan kewaspadaan di seluruh dunia dilansir BBC.com Rabu (3/8).

"Informasi saat ini menunjukkan bahwa organisasi teroris terus merencanakan serangan teroris terhadap kepentingan AS di berbagai wilayah di seluruh dunia," tambahnya.

"Serangan-serangan ini dapat menggunakan berbagai macam taktik termasuk operasi bunuh diri, pembunuhan, penculikan, pembajakan dan pemboman,"

Warga AS sangat diminta untuk mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi dan mempraktikkan kesadaran situasional yang baik saat bepergian ke luar negeri.

Diketahui al-Qaeda adalah organisasi yang kecil secara geografis, terpusat, dan erat, hari ini telah menjadi waralaba global dengan kantong pengikut tersebar di seluruh dunia, sebagian besar di ruang yang tidak diatur atau diatur dengan buruk.

Di Somalia, misalnya, afiliasi al-Qaeda, al-Shabab tetap menjadi kelompok jihad terkemuka.

Kawasan Afrika telah muncul sebagai medan pertempuran baru bagi kelompok jihad seperti al-Qaeda dan ISIS, terutama di daerah sekitar Sahel di barat laut Afrika.

Mereka tidak hanya berjuang untuk menjatuhkan apa yang mereka lihat sebagai pemerintah yang murtad, mereka juga saling berperang, membuat warga sipil terjebak dalam baku tembak.

Al-Qaeda tetap di jantung kelompok teror Timur Tengah. Bin Laden adalah orang Saudi, al-Zawahiri adalah orang Mesir, kepemimpinan senior - seperti yang masih ada - hampir semuanya orang Arab.

Ini mempertahankan kehadiran yang signifikan di barat laut Suriah, dimana serangan pesawat tak berawak AS dan serangan pasukan khusus secara berkala menghantam tempat persembunyiannya yang dicurigai.

Dengan kematian al-Zawahiri, al-Qaeda sekarang dapat memutuskan untuk menghidupkan kembali nasibnya yang malang dengan pemimpin baru dan strategi baru.

Departemen Luar Negeri AS sebelumnya telah menawarkan hadiah hingga US$25 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. (OL-6)