Penasehat Pandemi Gedung Putih Positif Covid-19

ANTHONY Fauci, wajah pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam perang melawan pandemi covid-19, Rabu (15/6), dinyatakan positif virus korona setelah menjalani rapid test.

"Dia hanya mengalami gejala ringan," ujar Institut Kesehatan Nasional AS sembari menambahkan ilmuwan berusia 81 tahun, yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap dan dua kali booster, tidak bertemu dengan Presiden Joe Biden dalam beberapa waktu terakhir.

"Fauci akan mengikuti petunjuk covid-19 dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit serta masukan dari tim dokternya. Dia baru akan kembali beraktivitas setelah dinyatakan negatif," lanjut NIH.

Jumlah infeksi covid-19 di AS kembali meningkat sejak varian Omikron menjadi varian yang dominan, akhir tahun lalu. Turunan dari varian Omikron, BA.4 dan BA.5, tampaknya mampu mengelabuhi sistem imunitas tubuh sehingga kasus covid-19 kembali meningkat.

Sebagai direktur Unit Alergi dan Penyakit Menular NIH, Fauci telah memimpin tanggapan AS terhadap pandemi sejak 1984. Dia dipuji karena kepemimpinannya saat AS menghadapi ancaman HIV/AIDS.

Ketika covid-19 mulai menyebar ke dunia dari Tiongkok, dia menjadi sumber informasi bagi publik AS karena menghadirkan sosok yang tenang dan profesional di hadapan media.

Namun, kritiknya atas kegagalan AS dalam mengatasi covid-19 membuat dia beselisih dengan mantan Presiden AS Donald Trump, yang kemudian kerap menyerang sosok Fauci membuat ilmuwan itu dibenci sejumlah warga AS. (AFP/OL-1)