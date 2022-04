Konflik Rusia-Ukraina, AS Siapkan Strategi Perang Lama

AMERIKA Serikat (AS) dan sekutunya telah memperingatkan dunia bahwa konflik di Ukraina akan berlangsung lama. Itu akan menimbulkan tugas diplomatik yang berat bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Biden harus menemukan cara untuk mempertahankan persatuan Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan Moskow selama ini.

"Dunia harus bersiap untuk perjuangan panjang ke depan," kata Presiden AS selama kunjungannya ke Polandia bulan lalu.

Intelijen AS memperkirakan ibu kota Kyiv akan jatuh dengan cepat, tetapi dengan dukungan AS dan Eropa, pasukan Ukraina telah mendorong pasukan Rusia kembali ke timur negara itu. Pemerintah AS bersama dengan Uni Eropa dan NATO telah mengorganisir koalisi besar untuk menjatuhkan sanksi ekonomi yang luar biasa pada Rusia.

Tetapi ketika pertempuran baru mulai terbentuk di timur Ukraina, ahli strategi AS khawatir upaya bersama ini secara bertahap akan memburuk. Jika pertempuran tetap terkonsentrasi di wilayah Donbas, jauh dari perbatasan timur Kyiv dan NATO, perasaan mendesak yang sejauh ini menyatukan Barat kemungkinan akan memudar.

"Ini sebuah tantangan," kata seorang diplomat kepada AFP.

Pejabat lain percaya bahwa beberapa negara Eropa yang sangat terpengaruh oleh inflasi yang dipicu oleh sanksi dapat tergoda untuk melepaskan beberapa tekanan pada Rusia.

Skenario seperti itu tampaknya tidak akan terjadi, setidaknya untuk waktu dekat ini. "Saya pikir pertempuran mendatang akan spektakuler yang melibatkan pertempuran besar antara tentara besar," kata mantan duta besar AS untuk Kyiv William Taylor.

"Kita berbicara tentang jenis pertempuran Perang Dunia II. Apa yang kami lihat dari Rusia adalah kemauan untuk membunuh warga sipil dalam jumlah besar," kata Taylor, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden lembaga think tank Institut Perdamaian Amerika Serikat.

"Jadi saya pikir urgensi dan perhatian akan difokuskan di Ukraina lebih intens lagi," jelasnya.

Marie Jourdain, seorang peneliti Prancis di lembaga pemikir Washington, Dewan Atlantik, mengatakan intensitas pertempuran, tetapi juga risiko eskalasi kengerian (perang) dalam beberapa minggu mendatang kemungkinan akan memperkuat tekad dari front anti-Kremlin. (France24/Cah/OL-09)