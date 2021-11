Militer AS Belum Temukan Rumah Persembunyian Kelompok ISIS 

MILITER Amerika Serikat (AS) belum menemukan rumah persembunyian ISIS yang dicurigai berada di Kabul, Afghanistan.

Sebelumnya pesawat tak berawak atau drone AS pada 29 Agustus 2021 melakukan serangan ke rumah yang diduga persembunyian ISIS di Kabul dan menyebabkan 10 warga sipil, termasuk tujuh anak.

Dua hari sebelum serangan drone, pejabat militer mengatakan mereka telah menentukan melalui penyadapan elektronik, pengawasan udara, dan informan bahwa perencana ISIS menggunakan kompleks sekitar 3 mil barat laut bandara Kabul untuk memfasilitasi serangan di masa depan yang melibatkan roket, rompi peledak bunuh diri, dan bom mobil.

Tetapi penyelidikan atas serangan drone oleh inspektur jenderal Angkatan Udara Sami Said mengatakan bahwa itu salah.

"Kami belum menemukan rumah persembunyian tertentu," kata Said dalam wawancara telepon setelah mengumumkan temuannya pekan lalu.

Dia tidak akan membahas informasi mendasar yang membuat analis militer fokus pada rumah persembunyian, bahkan mengirim enam drone Reaper untuk memantaunya.

Said mengatakan, "Itu bukan intelijen yang salah, itu tidak spesifik."

Seorang pejabat militer AS menegaskan bahwa intelijen yang tersedia di lokasi itu tidak cukup tepat.

Hampir semua yang ditegaskan oleh pejabat senior pertahanan dalam hitungan jam, hari, dan minggu, setelah serangan pesawat tak berawak ternyata salah.

Bahan peledak yang diklaim militer dimuat di bagasi sedan Toyota putih yang terkena rudal Hellfire drone mungkin adalah botol air, dan ledakan sekunder di halaman di lingkungan padat penduduk Kabul di mana serangan itu terjadi mungkin adalah propana atau tangka gas, kata para pejabat.

Para pemimpin senior Departemen Pertahanan telah mengakui bahwa pengemudi mobil, Zemari Ahmadi, seorang pekerja lama untuk sebuah kelompok bantuan AS, tidak ada hubungannya dengan ISIS, bertentangan dengan apa yang telah ditegaskan oleh pejabat militer sebelumnya.

Satu-satunya hubungan Ahmadi dengan kelompok teroris tampaknya hanyalah interaksi singkat dan tidak berbahaya dengan orang-orang yang diyakini militer sebagai rumah persembunyian ISIS di Kabul.

Tapi sekarang pejabat Pentagon mengatakan bahwa penilaian itu juga keliru, setelah penyelidikan oleh The New York Times menemukan bahwa lokasi rumah persembunyian itu.

Ternyata lokasi yang diduga persembunyai ISI sebenarnya adalah kediaman bos Ahmadi, yang menurut pejabat militer AS juga tidak memiliki hubungan dengan kelompok ISIS.

Jenderal Said tidak menemukan pelanggaran hukum dan tidak merekomendasikan tindakan disipliner apa pun.

Dia mengatakan serangkaian asumsi, yang dibuat selama delapan jam ketika pejabat AS melacak Toyota Corolla putih melalui Kabul, menyebabkan apa yang dia sebut bias konfirmasi, yang mengarah pada serangan pesawat tak berawak.

Penyelidikannya membuat beberapa rekomendasi untuk memperbaiki proses di mana serangan diperintahkan, termasuk langkah-langkah baru untuk mengurangi risiko bias konfirmasi dan peninjauan prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah warga sipil hadir.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah menyetujui temuan dan rekomendasi Jenderal Said, kata kepala juru bicara Pentagon John Kirby pekan lalu, dan menyerahkannya kepada jenderal bintang empat yang memimpin komando Pusat dan Operasi Khusus militer tersebut untuk memutuskan, mungkin dalam beberapa minggu ke depan, apakah ada yang harus didisiplinkan atau ditegur karena mogok kerja.

Dalam menjelaskan penyelidikannya, Jenderal Said mengatakan pekan lalu bahwa video pengawasan menunjukkan setidaknya satu anak di daerah itu sekitar dua menit sebelum militer melancarkan serangan pesawat tak berawak.

Tetapi sang jenderal juga mengatakan bahwa rekaman itu akan mudah dilewatkan secara real time.

Dalam wawancara berikutnya, Jenderal Said memberikan perincian tambahan, dengan mengatakan bahwa sembilan detik sebelum operator militer menembakkan rudal, video pengawasan menunjukkan kehadiran empat orang dewasa dan dua anak, jumlah terbesar orang yang terekam dalam video sebelum serangan.

Menurut dia, kelompok orang itu, selain Ahmadi dan sepupunya, yang dilihat dengan jelas oleh para analis sebelum melancarkan aksi mogok, juga akan mudah dilewatkan.

Secara terpisah, tiga pejabat AS mengatakan pada Senin (8/11) bahwa Badan Intelijen Pusat telah memperingatkan militer tentang kehadiran seorang anak di lokasi serangan pada 29 Agustus, tetapi pejabat militer mengatakan peringatan itu datang terlambat, setelah rudal diluncurkan.

Said dan pejabat tinggi militer lainnya, termasuk Marinir Frank McKenzie, kepala Komando Pusat, telah berusaha untuk menempatkan serangan pesawat tak berawak ke dalam konteks saat ini, dengan pejabat AS dalam keadaan siaga tinggi setelah bom bunuh diri di bandara Kabul tiga hari sebelumnya menewaskan sekitar 170 warga sipil dan 13 tentara AS.

Kesalahan pertama militer adalah salah mengidentifikasi rumah keluarga sebagai rumah persembunyian ISIS.

"Dalam 48 jam sebelum serangan, intelijen sensitif menunjukkan bahwa kompleks di titik No. 1 di peta digunakan oleh perencana ISIS-K, digunakan untuk memfasilitasi serangan di masa depan," kata Jenderal McKenzie kepada wartawan pada pengarahan 17 September, mengacu pada afiliasi ISIS.

Aspek lain yang berulang dari intelijen, menurut Jenderal McKenzie, adalah bahwa ISIS akan menggunakan Toyota Corolla putih sebagai elemen kunci dalam serangan berikutnya terhadap pasukan AS di bandara.

Pada 29 Agustus 2021, pukul 08.52, sebuah Toyota Corolla putih yakni sedan Ahmadi, tiba di tempat yang diyakini militer sebagai rumah persembunyian ISIS.

Tapi kesaksian saksi dan bukti visual yang dikumpulkan oleh The Times menunjukkan bahwa kompleks ini kemungkinan besar adalah rumah bos Ahmadi, direktur negara Nutrisi dan Pendidikan Internasional, sebuah kelompok bantuan yang berbasis di California.

Direktur telah meminta Pak Ahmadi untuk mampir ke rumahnya untuk mengambil laptopnya dalam perjalanan ke kantor pagi itu.

Menurut Jenderal Said, analis militer menduga pada 29 Agustus bahwa pelaku bom bunuh diri pada suatu saat tiga hari sebelumnya membawa bahan peledak dalam tas hitam yang mirip dengan tas laptop.

Melihat tas hitam dipertukarkan di rumah persembunyian yang diduga ISIS pada pagi hari serangan itu adalah titik data lain yang menghasilkan bias konfirmasi, kata sang jenderal. (Aiw/Straitstimes/OL-09)