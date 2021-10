India Uji Coba Rudal Balistik dengan Jangkauan 5.000 Km

INDIA telah menguji rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir hingga 5.000 km. Rudal Agni-5 meluncur dari Pulau Abdul Kalam di lepas pantai timur India pada Rabu (27/10) malam dan jatuh ke Teluk Benggala.

"Uji coba yang berhasil sejalan dengan kebijakan yang dinyatakan India untuk memiliki pencegahan minimum yang kredibel yang mendasari komitmen Tanpa Penggunaan Pertama (senjata nuklir)," kata pernyataan Kementerian Pertahanan. Rudal setinggi 17 meter itu telah diuji beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak pada malam hari.

Media lokal mengatakan bahwa waktu tersebut ditujukan untuk mengirim sinyal ke Beijing. Ketegangan dengan Tiongkok telah meningkat sejak 20 tentara India tewas dalam bentrokan di perbatasan Himalaya yang disengketakan pada Juni tahun lalu.

Para tetangga bersenjata nuklir sejak itu memperkuat perbatasan dengan puluhan ribu tentara tambahan. India telah memperdalam kerja sama pertahanan dengan negara-negara Barat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam aliansi Quad dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.

New Delhi juga merupakan pembeli utama perangkat keras militer Rusia dan memesan sistem pertahanan rudal S-400 Moskow meskipun ada ancaman sanksi AS atas kesepakatan senilai US$5,4 miliar itu. The Financial Times melaporkan bulan ini bahwa Tiongkok telah menguji rudal hipersonik yang mengelilingi bumi pada orbit rendah sebelum turun, tetapi gagal mencapai targetnya.

Beijing membantah laporan itu dan berkeras itu hanya tes rutin kendaraan luar angkasa yang dapat digunakan kembali. Hipersonik merupakan teknologi baru rudal, karena dapat terbang lebih rendah dan lebih sulit dideteksi daripada rudal balistik, mencapai target lebih cepat, dan mampu bermanuver.

AS, Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara telah menguji rudal hipersonik dan beberapa lain sedang mengembangkan teknologi tersebut. Menurut Times of India, New Delhi sedang bekerja untuk memungkinkan Agni-5 membawa beberapa hulu ledak nuklir sekaligus sehingga mereka dapat berpisah dan mencapai target yang berbeda. (Straitstimes/OL-14)