Biaya Perang AS di Afghanistan Habiskan Dana Sebesar $2,26 Triliun

COSTS of War Project dari Watson Institute of International and Public Affairs di Brown University menunjukkan bahwa AS menghabiskan $2,26 triliun untuk perang di Afghanistan sejak 2001 hingga tahun fiskal yang berakhir pada September.

Itu adalah anggaran yang dihabiskan oleh Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri bersama dengan perkiraan bunga pinjaman perang dan perawatan untuk veteran AS.

Laporan itu juga mengatakan 241.000 nyawa hilang sebagai akibat langsung dari perang.

Secara keseluruhan, 2.448 warga sipil militer dan Departemen Pertahanan AS tewas dalam konflik tersebut, serta 1.144 tentara sekutu. Laporan tersebut memperkirakan bahwa hingga 69.000 personel pasukan keamanan Afghanistan tewas, bersama dengan 72 wartawan dan 444 pekerja bantuan kemanusiaan.

Selain itu, para penulis mencatat bahwa jumlah kematian tidak termasuk kematian yang disebabkan oleh penyakit, hilangnya akses ke makanan, air, infrastruktur atau akibat tidak langsung lainnya dari perang. (AA/OL-6)