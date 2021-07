Gempa 5,9 SR Guncang California Utara, AS

GEMPA berkekuatan 5,9 SR melanda wilayah pegunungan California Utara dekat perbatasan dengan Nevada pada Kamis (8/7) menurut Survei Geologi AS (USGS). Tidak ada laporan cedera atau kerusakan serius akibat peristiwa tersebut.

Gempa itu, awalnya tercatat berkekuatan 6,2 SR, terjadi pada kedalaman 10 km dan berpusat di dekat Kota Walker, California, sekitar 241 km timur ibu kota Negara Bagian Sacramento, menurut USGS di situsnya.

Gempa itu diikuti oleh sekelompok getaran yang lebih kecil di wilayah yang sama di wilayah timur Sierra Nevada, USGS melaporkan.

Getaran lemah hingga ringan dilaporkan sejauh San Francisco, sekitar 322 km ke timur, dan sejauh barat ke ibukota Nevada, Carson City, menurut peta "Did You Feel It" yang diunggah oleh USGS.

"Meskipun tidak ada laporan awal tentang kerusakan atau cedera, ini adalah situasi yang berkembang pesat dan rincian lebih lanjut akan muncul dalam beberapa jam mendatang," kata Kantor Layanan Darurat Gubernur California di Twitter.

"Kami bekerja sama dengan pejabat lokal untuk memastikan mereka memiliki sumber daya dan dukungan untuk merespons gempa bumi ini dengan cepat,” imbuhnya.

Sementara gempa bumi berkekuatan antara 5,5 dan 6,0 mampu menyebabkan beberapa kerusakan pada bangunan dan struktur lainnya, gelombang gempa Kamis melanda di daerah yang relatif jarang penduduknya.

Gempa sebesar itu tidak jarang terjadi di California yang aktif secara seismik. Namun gempa hari Kamis mengguncang penduduk setempat.

"Itu mengguncang kami," kata Sue Wood, seorang pelayan yang menyajikan sepiring hamburger kepada pelanggan di sebuah toko umum di Smith Valley, Nevada, dekat pusat gempa, dikutip oleh San Francisco Chronicle.

“Suara retakan keras terdengar, dan kemudian barang dagangan di rak-rak toko berguncang selama sekitar 20 detik,” kata Wood kepada surat kabar itu, menyebut insiden itu menakutkan. (Aiw/Straitstimes/OL-09)