Perusahaan Perawatan Kesehatan Dongkrak Keuntungan Saham Tiongkok

Saham Tiongkok menambah keuntungan pada Selasa (1/6), tertolong oleh kenaikan harga saham perusahaan perawatan kesehatan, karena investor menyambut kebijakan tiga anak terbaru Beijing setelah data terbaru menunjukkan penurunan dramatis dalam kelahiran di negara terpadat di dunia itu.

Indeks saham unggulan CSI300 naik 0,2 persen menjadi 5.341,68, sedangkan Shanghai Composite Index naik 0,3 persen menjadi 3.624,71.

Papan pengembangan Shenzhen ChiNext tergelincir 0,3 persen, sementara indeks STAR50 yang berfokus pada teknologi Shanghai menguat 1,2 persen.

Memimpin kenaikan, indeks perawatan kesehatan CSI300 naik 1,7 persen.

Harga saham perusahaan terkait kelahiran dan kesuburan menguat karena investor terus mendukung kebijakan utama Beijing tersebut.

Pasangan Tiongkok yang sudah menikah dapat memiliki hingga tiga anak, Tiongkok mengumumkan pada hari Senin. Beijing telah membatalkan kebijakan satu anak yang telah berusia puluhan tahun pada tahun 2016, menggantinya dengan batasan dua anak untuk mencoba dan mencegah risiko ekonomi dari populasi yang menua dengan cepat.

Harga saham perusahaan Jiangsu Aoyang Health Industry Co Ltd, Shanghai Aiyingshi, Beingmate Co Ltd, Changchun High & New Technology Industries Group Inc dan Goldlok Holdings Guangdong Co Ltd naik antara 5,2 persen dan 10 persen.

Namun analis dan pedagang mengharapkan dampak terbatas dari perubahan kebijakan di pasar secara keseluruhan.

"Kebijakan tiga anak dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang China, sementara stimulusnya dapat dibatasi bagi mereka yang sudah memiliki dua anak," Luo Kun, manajer investasi di lengan investasi ekuitas Chasing Securities, mengatakan.

Luo mengatakan dia tidak melihat dampak besar pada pasar saham, mencatat keuntungan untuk perusahaan terkait terutama bisa menjadi hasil dari spekulasi jangka pendek.

Regulator pasar Tiongkok mendenda 15 firma les privat secara gabungan senilai 36,5 juta yuan (5,73 juta dolar) untuk iklan palsu dan penipuan harga, surat kabar resmi People's Daily melaporkan pada hari Selasa, di tengah tindakan keras di sektor tersebut. (Ant/OL-12)