Kemenpora Segarkan Struktur Anak Muda dan Perempuan Makin Dilibatkan

Pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.(DOK KEMENPORA)

SEBAGAI bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan mendorong transformasi kelembagaan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, melakukan penyegaran melalui rotasi jabatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Langkah ini tidak sekadar pergantian posisi, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya kerja baru yang lebih adaptif, berorientasi pada pelayanan publik, serta mendorong percepatan kinerja organisasi ke depan.

Dalam komposisi terbaru, terdapat penekanan pada inklusivitas dan regenerasi. Sebanyak 34 persen posisi diisi oleh perempuan, sementara 13 persen dipegang oleh pemimpin muda berusia di bawah 40 tahun. Secara keseluruhan, dari 46 pejabat struktural yang ada, 30 di antaranya laki-laki dan 16 perempuan. Dari sisi usia, mayoritas pejabat berada di kisaran 40 tahun, dengan enam orang berasal dari kelompok usia lebih muda.

Transformasi ini juga mengedepankan peran pejabat sebagai agen perubahan guna menciptakan birokrasi yang dinamis dan kompetitif.

"Kami mendorong profesionalisme, integritas dan kerja keras seluruh insan Kemenpora agar transformasi ini benar-benar terwujud dengan orientasi hasil yang jelas dan terukur," ujar Menpora Erick, Rabu (1/4).

"Selamat atas amanah baru yang diemban, kita akan bersama-sama berusaha keras agar Kemenpora bisa menciptakan pemuda-pemudi yang berkarakter, berdaya saing serta meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di masa depan," imbuhnya.

Sejumlah sosok muda mendapat kepercayaan dalam rotasi ini. Salah satunya Muhammad Jari Badri yang berusia 26 tahun dan kini menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Sub Bagian Protokol. Ia menegaskan kesiapan menjalankan tanggung jawab barunya.

"Saya masih junior disini, tapi pastinya harus siap dan juga mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan. Apa yang harus saya buktikan kepada khususnya Pak Menteri yang telah mempercayai saya," ujarnya.

Selain itu, Sarlawati Gita Afrianingsih yang berusia 33 tahun juga dipercaya sebagai Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan. Ia menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan tersebut dan berkomitmen menjalankan tugas dengan maksimal.

“Dengan banyaknya anak muda dan perempuan tentunya sangat bangga dan semoga Allah Tuhan YME dapat menolong saya untuk menjalankan amanah ini," ucapnya.

Peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis juga dirasakan oleh Ummi Alifah dan Auliana Khoirunisa Lutfi yang kini mengemban tugas sebagai pelaksana tugas di lingkungan Kemenpora.

"Saya merasa mendapat privilege (keistimewaan) bahwa ternyata perempuan juga bisa untuk mengisi jabatan-jabatan strategis dan struktural di Kemenpora. Jujur saya senang mendapatkan amanah besar ini dan saya berharap sebagai perempuan dapat melakukan kinerja yang baik, profesional dan berintegritas," tambah Ummi Alifah (32 tahun) Plt. Kasubbag Staf Ahli, Staf Khusus Protokol Pimpinan dan Auliana Khoirunisa Lutfi (29 tahun) selaku Plt. Kasubbag BMN.

Melalui langkah ini, diharapkan Kemenpora mampu membangun organisasi yang lebih solid, progresif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. (I-3)