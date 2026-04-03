Waspada! Stres Berkepanjangan Bisa Bikin Tulang Rapuh

Studi terbaru ungkap stres kronis dapat merusak tulang dan picu osteoporosis.(Freepik)

STRES merupakan respons alami tubuh saat menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi baru dengan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Kondisi ini memicu peningkatan detak jantung, tekanan darah, serta membuat pernapasan lebih cepat dan otot menegang.

Namun, stres kronis atau stres berkepanjangan terbukti berdampak serius pada kesehatan. Kondisi ini membebani sistem adaptif tubuh dan berkontribusi terhadap berbagai penyakit. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stres kronis dapat menurunkan kualitas tulang hingga meningkatkan risiko osteoporosis.

Penelitian pada Tikus

Berdasarkan penelitian oleh Holger Henneicke dari ANZAC Research Institute bersama timnya, ditemukan hubungan kuat antara stres kronis dan pengeroposan tulang.

Dalam penelitian tersebut, tikus jantan mengalami penurunan massa tulang akibat peningkatan sinyal glukokortikoid (hormon stres) yang secara spesifik menargetkan sel pembentuk tulang (osteoblas).

Paparan hormon stres selama empat minggu menyebabkan kadar kortikosteron meningkat hingga tiga kali lipat. Kondisi ini memicu aktivasi osteoklas, yaitu sel yang berperan dalam pengikisan tulang, terutama pada tulang belakang dan tulang kering.

Penelitian lain oleh Yupeng Yan dan Jiaxin Li dari Shanghai University mengungkap bahwa pengeroposan tulang akibat stres tidak hanya dipicu oleh tingginya hormon stres, tetapi juga oleh gangguan translokasi nuklir glukokortikoid serta disfungsi sumbu hipotalamus–pituitari–adrenal (HPA).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepadatan tulang menurun secara progresif akibat stres kronis.

Stres kronis juga menekan aktivitas osteoblas dan meningkatkan pengikisan tulang. Akibatnya, terjadi perubahan struktur tulang seperti penipisan trabekula, infiltrasi lemak di sumsum tulang, hingga meningkatkan risiko fraktur.

Stres Kronis dan Dampaknya pada Kesehatan Tulang Manusia

Meski dilakukan pada tikus, hasil penelitian ini relevan bagi manusia karena kesamaan sistem hormon stres.

Stres kronis diduga menyebabkan pengeroposan tulang melalui disregulasi sumbu HPA, penekanan osteoblas, serta peningkatan aktivitas osteoklas. Selain itu, stres juga dapat memicu penurunan asupan nutrisi dan aktivitas fisik.

Dalam jangka panjang, kondisi ini meningkatkan risiko osteoporosis, penurunan kepadatan tulang, hingga kerusakan tulang yang bersifat progresif dan signifikan.

Langkah Mencegah Stres Kronis

Untuk mencegah dampak stres kronis terhadap tulang, penting menerapkan pola hidup sehat dan manajemen stres yang baik.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain beristirahat cukup, mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, serta menerapkan teknik relaksasi.

Selain itu, penting untuk mengidentifikasi penyebab stres dan berkonsultasi dengan tenaga medis apabila diperlukan. (Alodokter, Jurnal International Journal of Molecular Sciences, Jurnal Endocrinology/Z-10)