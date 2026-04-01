PLN EPI Dorong Produktivitas Lewat Program Kesehatan Mental dan Fisik

PLN EPI menggelar program untuk meningkatkan kualitas para karyawan.(PLN EPI)

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Health Talk bertajuk Develop New Awareness for Mind-Body Integration & Career Growth (Dynamic). Kegiatan yang digelar pada Selasa (31/3) ini diikuti oleh seluruh pegawai PLN EPI Grup.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam membangun kesadaran pentingnya keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental, terutama di tengah tuntutan kerja yang semakin kompleks. Pada sesi perdana, PLN EPI mengangkat tema “Smart Eating, Healthy Living, Productivity Starts Within” yang menekankan bahwa produktivitas berawal dari kondisi tubuh dan pikiran yang sehat.

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN EPI, Dedeng Hidayat, menyampaikan bahwa performa kerja yang optimal tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental, khususnya setelah periode Idul Fitri yang kerap diiringi perubahan pola makan dan aktivitas.

“Performa yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga oleh kondisi tubuh yang sehat dan pikiran yang stabil. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan kini menjadi kebutuhan,” ujar Dedeng.

Ia juga menegaskan komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan ruang pembelajaran dan refleksi bagi karyawan guna membangun budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, PLN EPI menghadirkan narasumber Gia Pratama Putra yang menyoroti pentingnya pola hidup sehat dalam mencegah penyakit serius. Ia menjelaskan bahwa penyakit seperti jantung dan stroke masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yang erat kaitannya dengan gaya hidup modern, seperti pola makan berlebih, kurang istirahat, dan tingginya tekanan kerja.

Menurutnya, kondisi pembuluh darah yang tidak sehat menjadi akar dari berbagai penyakit tersebut, sehingga perubahan gaya hidup menjadi langkah penting untuk pencegahan. Ia juga mengingatkan bahwa kebiasaan seperti overeating, overwork, dan kurang tidur dapat memicu gangguan kesehatan serius yang berdampak langsung pada produktivitas kerja.

“Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, seperti menjaga pola makan, mengelola stres, dan tidur yang cukup, dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan,” jelasnya.

Melalui program Dynamic, PLN EPI berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum edukasi, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku karyawan menuju gaya hidup yang lebih sehat. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa kesehatan merupakan fondasi utama dalam mendukung kinerja individu maupun keberlanjutan perusahaan.

Ke depan, PLN EPI akan terus melanjutkan program ini dengan berbagai tema yang relevan guna meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan produktivitas karyawan.

PLN EPI meyakini bahwa karyawan yang sehat tidak hanya menjadi aset penting perusahaan, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga kinerja berkelanjutan serta menghadirkan energi terbaik bagi masyarakat. (E-3)