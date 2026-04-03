Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KALIMAT Alhamdulillahirabbil'alamin (الحمد لله رب العالمين) bukan sekadar ucapan syukur biasa. Sebagai ayat kedua dalam Surah Al-Fatihah (Ummul Kitab), kalimat ini merupakan fondasi pengakuan seorang hamba terhadap keagungan Allah SWT sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta.
Dalam tradisi Islam, kalimat ini disebut sebagai Tahmid atau Hamdalah, yang menjadi kunci pembuka keberkahan dalam setiap doa dan aktivitas.
Penting bagi setiap Muslim untuk mengetahui penulisan yang benar agar tidak mengubah makna. Berikut rinciannya:
Membaca kalimat ini dengan tajwid yang benar adalah keharusan, terutama karena merupakan bagian dari rukun salat. Berikut bedah tajwidnya:
|Potongan Kata
|Hukum Tajwid
|Penjelasan
|الْحَمْدُ (Al-hamdu)
|Alif Lam Qamariyah
|Huruf 'Al' dibaca jelas karena bertemu huruf Ha (ح).
|لِلَّهِ (Lillahi)
|Lam Jalalah Tarqiq
|Lafadz Allah dibaca tipis karena didahului harakat kasrah.
|رَبِّ (Rabbi)
|Ra Tafkhim
|Huruf Ra dibaca tebal karena berharakat fathah.
|الْعَالَمِينَ (Al-'aalamiin)
|Mad 'Arid Lissukun
|Mad Thabi'i bertemu huruf hidup di akhir kalimat yang diwaqafkan. Dibaca 2, 4, atau 6 harakat.
Secara etimologi, Al-Hamdu berarti pujian yang didasarkan atas pilihan, bukan paksaan. Berbeda dengan Madah (pujian untuk benda mati), Hamdalah hanya ditujukan kepada Dzat yang memiliki kehendak sempurna.
Kata Rabb mencakup tiga makna sekaligus yaitu Sang Pencipta (Khalik), Sang Pemilik (Malik), dan Sang Pengatur (Mudabbir). Sedangkan Al-'Alamin merujuk pada segala sesuatu selain Allah, baik alam manusia, jin, malaikat, maupun alam semesta yang tak terjangkau akal manusia.
Mengamalkan kalimat ini secara istikamah membawa dampak besar bagi spiritualitas seorang Muslim:
1. Apa perbedaan Alhamdulillah dan Hamdalah?
Alhamdulillah adalah redaksi kalimatnya, sedangkan Hamdalah adalah sebutan atau nama untuk jenis zikir tersebut.
2. Kapan waktu terbaik membaca Alhamdulillahirabbil'alamin?
Setiap saat, terutama setelah makan, minum, bangun tidur, mendapatkan kabar baik, hingga saat tertimpa musibah (sebagai bentuk rida atas ketetapan Allah).
3. Apakah boleh membaca Alhamdulillah tanpa 'Rabbil 'alamin'?
Boleh. Namun, membaca secara lengkap sesuai ayat Al-Qur'an memberikan kesempurnaan makna tentang kekuasaan Allah atas semesta.
4. Apa arti 'Al' pada kata Al-Hamdu?
'Al' di sini berfungsi sebagai Istighraq, yang berarti mencakup segala jenis pujian. Segala bentuk pujian di dunia ini pada hakikatnya kembali kepada Allah.
Demikian ulasan mengenai tulisan, makna, dan keutamaan Alhamdulillahirabbil'alamin. Semoga kita termasuk golongan hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. (I-2)
