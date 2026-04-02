Headline
Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Gempa Sulut dan Maluku Hari Ini, Prabowo Tekankan Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

Media Indonesia
02/4/2026 18:08
Gempa Sulut dan Maluku Hari Ini, Prabowo Tekankan Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas
Menteri PMK Pratikno(MI/Susanto)

PRABOWO Prabowo Subianto meminta agar keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana gempa Sulut dan Maluku Utara. Gempa hari ini (2/4) dilaporkan berkekuatan magnitudo 7,6.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pentingnya pendataan korban dan infrastruktur terdampak gempa Sulut dan Maluku.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, penyelamatan masyarakat itu prioritas yang paling utama," ucap Pratikno, di Jakarta, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan bahwa pendataan merupakan hal penting dalam penanganan pascabencana agar evakuasi bisa dilakukan cepat dan bantuan didistribusikan tepat sasaran.

Selain itu, terhadap gempa Sulut dan gempa Manado, pencarian dan evakuasi korban, tegas dia, harus dilakukan secepatnya.  Setelah itu, diikuti dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pratikno meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan tidak menimbulkan risiko bencana baru bagi masyarakat. Ia mencontohkan bangunan yang tidak sesuai standar dapat berakibat bencana.

"Jangan sampai pembangunan mengakibatkan banjir, jangan sampai pembangunan mengakibatkan risiko bagi masyarakat, misalnya karena struktur bangunannya tidak memenuhi standar," ucap Pratikno.

Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,6 yang berpusat di laut, sekitar 129 kilometer tenggara Kota Bitung (Sulut) terdeteksi pada kedalaman 33 kilometer.

Gempa Sulut dan Maluku diakibatkan oleh aktivitas deformasi kerak bumi dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault). (Ant/H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved