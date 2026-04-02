Katedral Jakarta Siapkan 5.000 Kursi, Ini Jadwal Lengkap Misa Paskah 2026

Arsip: Umat Katolik menggelar dramaturgi Jalan Salib pada peringatan Jumat Agung di Gereja Katedral, Jakarta, Jumat (29/3/2024).(MI/Usman Iskandar)

GEREJA Katedral Jakarta telah merampungkan persiapan rangkaian peringatan Tri Hari Suci Paskah tahun ini. Pihak gereja menyediakan total kapasitas hingga 5.000 kursi guna menampung antusiasme umat yang akan hadir secara langsung.

Humas Gereja Katedral Jakarta, Susyana Suwadie, merincikan bahwa kapasitas tersebut tersebar di beberapa titik kompleks gereja, mulai dari gedung utama hingga area tenda luar.

“Kita menyediakan kompleks ini dengan berbagai ruangan yang ada dan juga tenda yang kita siapkan. Itu kita ada kapasitas kursi yang tersedia adalah 5.000,” ujar Susyana Suwadie dikutip dari Antara, Kamis (2/4).

Mengingat keterbatasan ruang di gedung utama yang hanya mampu menampung sekitar 800 kursi, pihak Katedral tetap memberlakukan sistem registrasi. Langkah ini diambil untuk memastikan kenyamanan umat dan mencegah kerumunan yang berlebih.

Berikut rincian distribusi kapasitas kursi di Gereja Katedral:

Gedung Utama: 800 kursi (Wajib registrasi).

Area Luar (Plaza Maria & Gua Maria): 500 kursi.

Area Tenda: 3.000 kursi.

Grha Pemuda (Lantai 1 & 4): 800 kursi.

Kursi Cadangan: Tersedia sesuai kebutuhan.

Tema dan Jadwal Lengkap Paskah 2026

Tahun ini, Katedral mengusung tema "Kepedulian Kepada Keutuhan Alam Ciptaan". Bagi umat yang berencana hadir, berikut adalah jadwal lengkap rangkaian ibadat Paskah di Gereja Katedral Jakarta:

1. Kamis Putih (3 Sesi)

Misa I (16.30 WIB): Dipimpin Romo Yohanes Doedatus.

Misa II (19.00 WIB - Hybrid): Dipimpin Romo Yusup Edi Muljono.

Misa III (21.00 WIB): Dipimpin Romo Macarius Maharsono Probho.

2. Jumat Agung

Jalan Salib Kreatif: 08.30 WIB.

Ibadat I: 12.00 WIB.

Ibadat II (Hybrid): 15.00 WIB.

Ibadat III: 18.00 WIB.

3. Sabtu Suci (Malam Paskah/Tirakatan)

Sesi I (17.00 WIB): Dipimpin Romo Macarius Maharsono Probho.

Sesi II (21.00 WIB): Dipimpin Romo Yohanes Deodatus.

4. Minggu Paskah (Hari Raya)

Misa Pontifikal (08.30 WIB - Hybrid): Dipimpin oleh Kardinal Ignatius Suharyo.

Misa Keluarga (11.00 WIB): Dipimpin Romo Yohanes Deodatus.

Misa Sore (17.00 WIB - Hybrid): Dipimpin Romo Macarius Maharsono Probho.

(Ant/P-4)