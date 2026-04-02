Apakah Kamis Putih 2026 Libur Nasional? Cek Jadwal Tanggal Merah

Umat Katolik mengikuti jalannya Misa Kamis Putih di Gereja Katedral, Jakarta, Kamis (28/3/2024)

MENJELANGperingatan hari besar keagamaan, banyak masyarakat mulai mencari informasi mengenai status hari libur untuk mengatur jadwal kegiatan atau mudik. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai status hari Kamis Putih 2026.

Kamis Putih merupakan bagian penting dari Tri Hari Suci dalam tradisi Kristiani untuk mengenang Perjamuan Malam Terakhir Yesus bersama murid-murid-Nya. Lantas, apakah hari tersebut ditetapkan sebagai tanggal merah di Indonesia?

Status Libur Kamis Putih 2026

Berdasarkan kebiasaan regulasi di Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, Kamis Putih bukan merupakan hari libur nasional atau tanggal merah.

Meskipun memiliki makna religius yang mendalam bagi umat Katolik dan Protestan, pemerintah Indonesia umumnya hanya menetapkan Wafat Yesus Kristus (Jumat Agung) dan Hari Raya Paskah sebagai hari libur nasional. Oleh karena itu, pada Kamis Putih 2026, aktivitas perkantoran, sekolah, dan layanan publik biasanya tetap berjalan normal seperti hari kerja biasa.

Jadwal Pekan Suci dan Paskah 2026

Pada tahun 2026, rangkaian Pekan Suci jatuh pada bulan April. Berikut adalah estimasi jadwal berdasarkan kalender masehi:

Hari Peringatan Tanggal Status Libur Minggu Palma 29 Maret 2026 Hari Minggu Kamis Putih 2 April 2026 Hari Kerja (Bukan Libur) Jumat Agung 3 April 2026 Libur Nasional Sabtu Suci 4 April 2026 Hari Kerja / Sabtu Hari Raya Paskah 5 April 2026 Libur Nasional (Minggu)

Mengapa Jumat Agung Libur Sedangkan Kamis Putih Tidak?

Kebijakan penetapan hari libur nasional di Indonesia didasarkan pada kesepakatan lintas kementerian yang mempertimbangkan signifikansi hari raya bagi penganut agama secara luas. Jumat Agung ditetapkan sebagai libur nasional untuk memberikan kesempatan bagi umat Kristiani melaksanakan ibadah peringatan wafatnya Yesus Kristus yang merupakan inti dari iman Kristiani.

Bagi karyawan yang ingin mengikuti ibadah Kamis Putih di gereja, disarankan untuk mengambil hak cuti tahunan atau mengatur jadwal kerja dengan pihak perusahaan, mengingat statusnya yang tetap merupakan hari kerja efektif.

Catatan Redaksi: Data mengenai hari libur nasional secara resmi akan diperbarui mengikuti penerbitan SKB 3 Menteri untuk tahun 2026 yang biasanya dirilis pada kuartal akhir tahun sebelumnya.

Kamis Putih 2026 yang jatuh pada tanggal 2 April 2026 tetap menjadi hari kerja biasa dan bukan merupakan hari libur nasional. Tanggal merah terdekat pada periode tersebut adalah Jumat Agung yang jatuh pada keesokan harinya, yakni 3 April 2026. (H-4)