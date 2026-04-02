Makna Kamis Putih 2026: Tradisi Basuh Kaki & Jadwal Katedral Jakarta

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KAMIS Putih 2026 yang jatuh pada tanggal 2 April 2026 menandai dimulainya Tri Hari Suci bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Momen ini bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan peringatan akan Perjamuan Malam Terakhir Yesus Kristus bersama murid-murid-Nya sebelum Ia menyerahkan diri untuk disalibkan.
Salah satu elemen paling ikonik dalam Misa Kamis Putih adalah ritus pembasuhan kaki (Mandatum). Tradisi ini merujuk pada tindakan Yesus yang membasuh kaki para rasul-Nya, sebuah tugas yang pada zaman itu biasanya dilakukan oleh pelayan atau budak terendah.
Makna mendalam dari tradisi ini meliputi:
Gereja Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga, Jakarta, menjadi pusat perhatian bagi umat yang ingin merasakan kekhidmatan ibadah di bangunan bersejarah. Mengingat tingginya animo jemaat, berikut adalah panduan lengkapnya:
Berdasarkan pola peribadatan tahunan, Misa biasanya dibagi menjadi tiga sesi utama:
Sebagai bentuk nyata toleransi beragama di jantung ibu kota, jemaat Katedral Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas parkir di Masjid Istiqlal. Berikut rincian lokasinya:
|Lokasi Parkir
|Keterangan
|Basement Masjid Istiqlal
|Akses masuk melalui pintu yang berhadapan langsung dengan Katedral.
|Lapangan Banteng
|Alternatif parkir untuk kendaraan roda empat dan bus peziarah.
|Kantor Pos Besar
|Tersedia untuk parkir meluap (overflow) pada jam sibuk.
Agar ibadah berjalan lancar dan khidmat, perhatikan hal-hal berikut:
Kamis Putih 2026 momen bagi setiap individu untuk merefleksikan kembali semangat pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami makna di balik tradisi basuh kaki dan mempersiapkan logistik ibadah dengan baik, perayaan Tri Hari Suci tahun ini diharapkan membawa transformasi batin yang nyata. (H-4)
