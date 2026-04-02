Jadwal Misa Kamis Putih 2026 Katedral Jakarta & Panduan Long Weekend

Personel Gegana dan Tim K-9 Polda Metro Jaya melakukan sterilisasi di Gereja Katedral Jakarta, Selasa (23/12/2025)(MI/Usman Iskandar.)

MEMASUKI pekan suci tahun 2026, umat Kristiani bersiap merayakan Tri Hari Suci yang diawali dengan Kamis Putih 2026. Perayaan ini tidak hanya menjadi momen spiritual yang mendalam, tetapi juga bertepatan dengan periode long weekend yang dinantikan masyarakat luas untuk berkumpul bersama keluarga.

Jadwal Misa Kamis Putih 2026 di Gereja Katedral Jakarta

Berdasarkan informasi resmi, Gereja Katedral Jakarta menyelenggarakan beberapa sesi Misa Kamis Putih untuk mengakomodasi antusiasme umat. Berikut adalah estimasi jadwal yang perlu Anda perhatikan:

Misa I: Pukul 17.00 WIB (Tatap Muka & Online)

Pukul 17.00 WIB (Tatap Muka & Online) Misa II: Pukul 19.00 WIB (Tatap Muka & Online)

Pukul 19.00 WIB (Tatap Muka & Online) Misa III (Malam Tirakatan): Pukul 21.00 WIB

Catatan Penting: Umat diharapkan datang 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk proses verifikasi atau registrasi jika diberlakukan sistem kuota.

Tata Tertib dan Lokasi Parkir

Demi kelancaran ibadah, pihak pengelola Katedral Jakarta menerapkan sejumlah aturan ketat bagi jemaat:

Baca juga : Libur Paskah 2026, KAI Daop 8 Surabaya Tambah 8 Kereta Ekstra untuk Antisipasi Lonjakan Penumpang

1. Protokol Keamanan dan Ketertiban

Jemaat dilarang membawa tas besar atau senjata tajam. Pemeriksaan keamanan akan dilakukan di pintu masuk menggunakan metal detector.

2. Lokasi Parkir Kendaraan

Mengingat keterbatasan lahan parkir di area gereja, jemaat disarankan menggunakan transportasi umum atau memanfaatkan kantong parkir berikut:

Lokasi Kapasitas Basement Masjid Istiqlal Sangat Luas (Rekomendasi Utama) Kantor Pos Lapangan Banteng Terbatas Area Parkir IRTI Monas Luas (Berjarak 500m)

Memanfaatkan Long Weekend Paskah 2026

Berdasarkan kalender resmi, libur nasional Wafat Yesus Kristus jatuh pada Jumat, 3 April 2026. Hal ini menciptakan momen long weekend hingga hari Minggu, 5 April 2026. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan singkat, pastikan telah memesan tiket transportasi sejak jauh hari karena lonjakan volume penumpang diprediksi terjadi mulai Kamis sore.

Tips Perjalanan Libur Paskah:

Gunakan aplikasi navigasi untuk memantau kemacetan di jalur keluar Jakarta.

Siapkan saldo kartu elektronik (e-toll) yang cukup dalam Mata Uang Rupiah.

Jika mengikuti Misa di luar kota, cek jadwal gereja lokal melalui media sosial resmi paroki setempat.

Perayaan Kamis Putih 2026 di Katedral Jakarta menuntut kesiapan fisik dan ketepatan waktu dari umat. Dengan koordinasi parkir yang baik bersama Masjid Istiqlal, diharapkan ibadah berlangsung khidmat. Sementara bagi masyarakat umum, libur panjang ini menjadi kesempatan emas untuk beristirahat sejenak dari rutinitas. (H-4)