Jadwal Misa Kamis Putih 2026 Katedral Jakarta & Panduan Long Weekend

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MEMASUKI pekan suci tahun 2026, umat Kristiani bersiap merayakan Tri Hari Suci yang diawali dengan Kamis Putih 2026. Perayaan ini tidak hanya menjadi momen spiritual yang mendalam, tetapi juga bertepatan dengan periode long weekend yang dinantikan masyarakat luas untuk berkumpul bersama keluarga.
Berdasarkan informasi resmi, Gereja Katedral Jakarta menyelenggarakan beberapa sesi Misa Kamis Putih untuk mengakomodasi antusiasme umat. Berikut adalah estimasi jadwal yang perlu Anda perhatikan:
Demi kelancaran ibadah, pihak pengelola Katedral Jakarta menerapkan sejumlah aturan ketat bagi jemaat:
Jemaat dilarang membawa tas besar atau senjata tajam. Pemeriksaan keamanan akan dilakukan di pintu masuk menggunakan metal detector.
Mengingat keterbatasan lahan parkir di area gereja, jemaat disarankan menggunakan transportasi umum atau memanfaatkan kantong parkir berikut:
|Lokasi
|Kapasitas
|Basement Masjid Istiqlal
|Sangat Luas (Rekomendasi Utama)
|Kantor Pos Lapangan Banteng
|Terbatas
|Area Parkir IRTI Monas
|Luas (Berjarak 500m)
Berdasarkan kalender resmi, libur nasional Wafat Yesus Kristus jatuh pada Jumat, 3 April 2026. Hal ini menciptakan momen long weekend hingga hari Minggu, 5 April 2026. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan singkat, pastikan telah memesan tiket transportasi sejak jauh hari karena lonjakan volume penumpang diprediksi terjadi mulai Kamis sore.
Perayaan Kamis Putih 2026 di Katedral Jakarta menuntut kesiapan fisik dan ketepatan waktu dari umat. Dengan koordinasi parkir yang baik bersama Masjid Istiqlal, diharapkan ibadah berlangsung khidmat. Sementara bagi masyarakat umum, libur panjang ini menjadi kesempatan emas untuk beristirahat sejenak dari rutinitas. (H-4)
