Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

Faishol Taselan
02/4/2026 16:35
Libur Paskah 2026, KAI Daop 8 Surabaya Tambah 8 Kereta Ekstra untuk Antisipasi Lonjakan Penumpang
Ilustrasi(Dok. Istimewa)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menyiapkan delapan perjalanan kereta tambahan menyambut libur Paskah 2026 untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang.

“Momentum libur panjang Paskah dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian, baik untuk berwisata, mengunjungi keluarga, maupun kegiatan keagamaan, karena itu kami menambah kereta tambahan,” ujar Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, Kamis (2/4).

Rute Kereta Tambahan dan Prediksi Lonjakan Penumpang

KAI Daop 8 Surabaya memprediksi lonjakan volume penumpang terutama pada rute favorit seperti Yogyakarta, Semarang, Madiun, Bandung, Jakarta, dan Banyuwangi. Delapan kereta tambahan yang dioperasikan antara lain:

  • KA Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasarturi – Gambir
  • KA Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasarturi – Gambir
  • KA Kertajaya Tambahan relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen
  • KA Tambahan SGU – GMR relasi Surabaya Gubeng – Gambir
  • KA Arjuno Ekspress relasi Surabaya Gubeng – Malang (PP)
  • KA Mutiara Timur relasi Surabaya Gubeng – Ketapang
  • KA Sancaka relasi Surabaya Gubeng – Yogyakarta
  • KA Gajayana Tambahan relasi Malang – Gambir

“Penambahan 8 perjalanan kereta api tambahan ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pelanggan selama libur Paskah. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu,” tambah Mahendro.

Total Operasional dan Kapasitas Tempat Duduk

Selama libur Paskah, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan total 46 kereta, terdiri dari 38 KA reguler dan 8 KA tambahan. Jumlah tempat duduk mencapai 24.800 per hari, atau total 99.200 kursi selama periode 2–5 April 2026.

Tiga stasiun yang diperkirakan memiliki volume penumpang tertinggi adalah Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya Pasarturi, dan Stasiun Malang, yang menjadi simpul utama mobilitas pelanggan.

Keselamatan dan Imbauan untuk Penumpang

KAI Daop 8 Surabaya menekankan keselamatan sebagai prioritas utama melalui pemeriksaan sarana dan prasarana berkala, serta peningkatan pengawasan di seluruh titik operasional.

“Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi, serta datang lebih awal ke stasiun agar perjalanan dapat berjalan lancar. Penumpang juga diingatkan untuk selalu menjaga barang bawaan dan memastikan dokumen penting tersimpan aman,” kata Mahendro.



Editor : Irvan Sihombing
