Jelang Libur Paskah 2026, Harga Restoran di Mallorca Naik

Para wisatawan tiba di bandara Palma untuk meninggalkan pulau Mallorca.(JAIME REINA / AFP)

Wisatawan yang merencanakan liburan Paskah 2026 di Mallorca harus bersiap menghadapi kenaikan biaya makan yang signifikan. Sejumlah pemilik restoran dan bar di salah satu destinasi wisata utama Spanyol ini terpaksa melakukan penyesuaian harga menu guna menutupi lonjakan biaya operasional yang kian tak terkendali.

Penyebab Utama Kenaikan Harga Restoran di Mallorca

Kenaikan harga ini dipicu oleh akumulasi beberapa faktor ekonomi makro yang menghantam sektor kuliner di Kepulauan Balearic. Berikut adalah rincian penyebab utamanya:

Komponen Biaya Persentase Kenaikan Energi (Gas Dapur & Listrik) 5% - 8% Bahan Pangan (Susu, Telur, Daging) 7% Upah Pekerja (Sesuai Kesepakatan Sektor) 6% Logistik & Transportasi Laut Hingga 50% (Biaya Operasional)

Dampak Geopolitik dan Energi

Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah pada awal tahun 2026 telah memberikan tekanan besar pada harga minyak mentah dunia. Bagi Mallorca, hal ini berdampak langsung pada biaya pengiriman barang dari daratan utama Spanyol. Perusahaan pelayaran seperti Trasmed dan Baleària telah menyesuaikan tarif mereka, yang secara otomatis dibebankan pada harga bahan baku di tingkat restoran.

Perubahan Perilaku Wisatawan

Tomeu Mas, perwakilan dari asosiasi restoran setempat (CAEB), menyatakan bahwa meskipun kenaikan harga diupayakan seminimal mungkin, margin keuntungan pengusaha sudah berada di titik terendah. "Kami terpaksa memperbarui menu kami jika biaya operasional naik lebih dari 2%," ujarnya. Situasi ini diperparah dengan tren wisatawan yang mulai berhemat, di mana rata-rata pengeluaran per meja menurun sekitar 10% dibanding musim sebelumnya.

Pajak Wisata (ITS) Turut Naik

Selain biaya makan, pelancong juga harus memperhatikan kenaikan Pajak Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Tax/ITS). Pada musim libur Paskah dan musim panas 2026, pajak ini naik menjadi €6 (sekitar Rp100.000 lebih) per orang per malam untuk akomodasi kelas atas. Langkah ini diambil pemerintah setempat untuk mengendalikan dampak overtourism di pulau tersebut.

Tips bagi Wisatawan

Manfaatkan paket "Menu del Dia" (menu set makan siang) yang biasanya lebih ekonomis dibanding memesan secara ala carte.

Lakukan reservasi lebih awal untuk mendapatkan harga akomodasi yang lebih stabil sebelum puncak libur Paskah.

Gunakan transportasi publik seperti bus antar-resor yang tarifnya masih disubsidi pemerintah untuk menghemat biaya perjalanan.

Harga restoran dan biaya wisata di Mallorca dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga energi global dan kebijakan pemerintah Spanyol setempat. (Z-4)