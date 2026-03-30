13 Dampak tidak Sikat Gigi sebelum Tidur

SIKAT gigi adalah alat yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut dari sisa makanan, plak, dan bakteri agar tetap sehat.
Rajin menyikat gigi maka kesehatan mulut akan tetap terjaga serta bisa menghilangkan plak dan bakteri, mencegah gigi berlubang, mencegah penyakit gusi, dan menjaga napas tetap segar.
Sisa makanan yang menumpuk akan menyebabkan bau mulut tidak sedap.
Bakteri berkembang biak saat tidur karena produksi air liur menurun.
Plak menghasilkan asam yang merusak enamel gigi dan memicu karies.
Tidak membersihkan gigi bisa menyebabkan peradangan pada gusi.
Tahap awal penyakit gusi yang ditandai gusi merah dan mudah berdarah.
Jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi Periodontitis yang merusak jaringan penyangga gigi.
Penumpukan plak dan noda membuat warna gigi jadi kusam.
Plak yang mengeras akan menjadi karang gigi dan sulit dibersihkan.
Bakteri bisa menyebabkan infeksi pada gigi dan jaringan sekitar.
Bakteri dari mulut bisa masuk ke aliran darah dan memengaruhi organ lain.
Infeksi gusi kronis dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung.
Rasa tidak nyaman pada gigi atau gusi bisa mengganggu kualitas tidur.
Masalah gigi yang parah membutuhkan perawatan dokter yang tidak murah.
Tidak sikat gigi sebelum tidur bisa menyebabkan berbagai masalah serius, mulai dari bau mulut hingga penyakit gusi seperti Gingivitis. Biasakan sikat gigi minimal 2 kali sehari agar kesehatan gigi tetap terjaga. (Z-4)
Sumber: tanyapepsodent, halodoc
Durasi dan teknik penyikatan yang tepat adalah kunci utama kesehatan gigi dan gusi yang menyeluruh.
Alat ini biasanya terdiri dari dua bagian utama yakni pegangan, bagian yang dipegang saat digunakan, terbuat dari plastik, bambu, atau material lain yang nyaman digenggam.
Dengan menyikat gigi, maka bisa menghilangkan sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi setelah makan, dan menyingkirkan lapisan plak yang terbentuk dari campuran air liur
Alat ini biasanya memiliki pegangan dan bulu sikat yang lembut atau sedang, yang bisa manual maupun elektrik.
