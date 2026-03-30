A- A+

Berikut Dampak tidak Sikat Gigi sebelum Tidur(freepik)

SIKAT gigi adalah alat yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut dari sisa makanan, plak, dan bakteri agar tetap sehat.

Rajin menyikat gigi maka kesehatan mulut akan tetap terjaga serta bisa menghilangkan plak dan bakteri, mencegah gigi berlubang, mencegah penyakit gusi, dan menjaga napas tetap segar.

Berikut 13 Dampak tidak Sikat Gigi sebelum Tidur

1. Bau Mulut

Sisa makanan yang menumpuk akan menyebabkan bau mulut tidak sedap.

2. Penumpukan Plak

Bakteri berkembang biak saat tidur karena produksi air liur menurun.

3. Gigi Berlubang

Plak menghasilkan asam yang merusak enamel gigi dan memicu karies.

4. Radang Gusi

Tidak membersihkan gigi bisa menyebabkan peradangan pada gusi.

5. Risiko Gingivitis

Tahap awal penyakit gusi yang ditandai gusi merah dan mudah berdarah.

6. Penyakit Gusi Lebih Parah

Jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi Periodontitis yang merusak jaringan penyangga gigi.

7. Gigi Menguning

Penumpukan plak dan noda membuat warna gigi jadi kusam.

8. Penumpukan Karang Gigi

Plak yang mengeras akan menjadi karang gigi dan sulit dibersihkan.

9. Infeksi Mulut

Bakteri bisa menyebabkan infeksi pada gigi dan jaringan sekitar.

10. Menurunkan Kesehatan Umum

Bakteri dari mulut bisa masuk ke aliran darah dan memengaruhi organ lain.

11. Risiko Penyakit Jantung

Infeksi gusi kronis dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung.

12. Gangguan Tidur

Rasa tidak nyaman pada gigi atau gusi bisa mengganggu kualitas tidur.

13. Biaya Perawatan Mahal

Masalah gigi yang parah membutuhkan perawatan dokter yang tidak murah.

Tidak sikat gigi sebelum tidur bisa menyebabkan berbagai masalah serius, mulai dari bau mulut hingga penyakit gusi seperti Gingivitis. Biasakan sikat gigi minimal 2 kali sehari agar kesehatan gigi tetap terjaga. (Z-4)

Sumber: tanyapepsodent, halodoc