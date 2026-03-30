11 Manfaat Kuning Telur untuk Kesehatan, Bisa Mendukung Pertumbuhan Otot

KUNING telur adalah bagian berwarna kuning/oranye yang terdapat di dalam telur, yang berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi embrio jika telur berkembang menjadi anak.
Kuning telur mengandung lemak sehat, protein, vitamin A, D, E, K, dan B12, kolin, zat besi dan fosfor. Fungsinya untuk menyediakan energi dan nutrisi, mendukung perkembangan embrio pada telur, dan menjadi sumber gizi penting bagi manusia.
Kuning telur kaya akan vitamin A, D, E, K, serta mineral seperti zat besi dan fosfor yang penting untuk tubuh.
Mengandung kolin, nutrisi penting yang membantu fungsi otak dan meningkatkan daya ingat.
Kuning telur mengandung lutein dan zeaxanthin yang dapat melindungi mata dari kerusakan akibat cahaya biru.
Kandungan lemak sehat dan protein membantu tubuh tetap bertenaga sepanjang hari.
Protein dalam kuning telur membantu memperbaiki dan membangun jaringan otot.
Meski mengandung kolesterol, kuning telur juga memiliki lemak baik yang dapat membantu menyeimbangkan kadar kolesterol dalam tubuh.
Vitamin A dan D dalam kuning telur berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh.
Nutrisi seperti vitamin E membantu menjaga kulit tetap sehat dan lembap.
Kandungan vitamin D membantu penyerapan kalsium, sehingga tulang menjadi lebih kuat.
Kolin dalam kuning telur penting untuk perkembangan otak janin.
Lemak sehat dalam kuning telur berperan dalam pembentukan hormon dalam tubuh.
Kuning telur bukan hanya lezat, tapi juga sangat bergizi. Konsumsi dalam jumlah wajar dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. (Z-4)
Sumber: alodokter, hellosehat
TELUR sering dianggap sebagai sumber protein yang sangat baik. Namun masiih banyak uga menganggap bahwa kuning telur hanya meningkatkan kolesterol dan menambah lemak.
Kuning telur ternyata kaya nutrisi dan tak selalu memicu kolesterol tinggi. Studi terbaru menyarankan konsumsi telur utuh secara seimbang.
Bagi penderita diabetes, penyakit kardiovaskular, dan tekanan darah tinggi, Dr Zakiah merekomendasikan konsumsi maksimal dua butir telur per minggu.
“Mengonsumsi kuning telur dapat meningkatkan kolesterol jahat adalah fakta. Pada bagian kuning telur, kandungan kolesterolnya sebesar 5% dari total lemak,”
Kuning telur dan gorengan. Namun, mana di antara keduanya yang lebih berisiko bagi penderita kolesterol tinggi?
