11 Manfaat Kuning Telur untuk Kesehatan, Bisa Mendukung Pertumbuhan Otot

A- A+

Berikut Manfaat Kuning Telur untuk Kesehatan

KUNING telur adalah bagian berwarna kuning/oranye yang terdapat di dalam telur, yang berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi embrio jika telur berkembang menjadi anak.

Kuning telur mengandung lemak sehat, protein, vitamin A, D, E, K, dan B12, kolin, zat besi dan fosfor. Fungsinya untuk menyediakan energi dan nutrisi, mendukung perkembangan embrio pada telur, dan menjadi sumber gizi penting bagi manusia.

Berikut 11 Manfaat Kuning Telur untuk Kesehatan

1. Sumber Nutrisi Lengkap

Kuning telur kaya akan vitamin A, D, E, K, serta mineral seperti zat besi dan fosfor yang penting untuk tubuh.

2. Baik untuk Kesehatan Otak

Mengandung kolin, nutrisi penting yang membantu fungsi otak dan meningkatkan daya ingat.

3. Menjaga Kesehatan Mata

Kuning telur mengandung lutein dan zeaxanthin yang dapat melindungi mata dari kerusakan akibat cahaya biru.

4. Meningkatkan Energi

Kandungan lemak sehat dan protein membantu tubuh tetap bertenaga sepanjang hari.

5. Mendukung Pertumbuhan Otot

Protein dalam kuning telur membantu memperbaiki dan membangun jaringan otot.

6. Menjaga Kesehatan Jantung

Meski mengandung kolesterol, kuning telur juga memiliki lemak baik yang dapat membantu menyeimbangkan kadar kolesterol dalam tubuh.

7. Meningkatkan Sistem Imun

Vitamin A dan D dalam kuning telur berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh.

8. Baik untuk Kesehatan Kulit

Nutrisi seperti vitamin E membantu menjaga kulit tetap sehat dan lembap.

9. Membantu Kesehatan Tulang

Kandungan vitamin D membantu penyerapan kalsium, sehingga tulang menjadi lebih kuat.

10. Mendukung Kesehatan Ibu Hamil

Kolin dalam kuning telur penting untuk perkembangan otak janin.

11. Membantu Produksi Hormon

Lemak sehat dalam kuning telur berperan dalam pembentukan hormon dalam tubuh.

Kuning telur bukan hanya lezat, tapi juga sangat bergizi. Konsumsi dalam jumlah wajar dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. (Z-4)

Sumber: alodokter, hellosehat