5 Tips Ahli untuk Orang Tua Atasi Screen Time Anak

KEMENANGAN hukum baru-baru ini di pengadilan Amerika Serikat terhadap Meta dan Google mempertegas kekhawatiran orangtua, platform media sosial memang dirancang untuk membuat ketagihan. Fitur seperti infinite scroll di Instagram terbukti berdampak buruk pada kesehatan mental generasi muda.

Namun, putusan pengadilan tidak serta-merta menyelesaikan masalah harian di rumah. Bagaimana cara memisahkan anak dari layar ponsel mereka tanpa memicu konflik besar?

5 Tips Atasi Screen Time

Berikut adalah lima strategi dari para pakar psikologi untuk membantu Anda.

Baca juga : Meta dan YouTube Dihukum karena Sengaja Buat Remaja Kecanduan Medsos

1. Mulai dari Langkah Kecil yang Realistis

Mengambil paksa perangkat elektronik sering kali bukan solusi produktif. Psikolog anak Dr. Jane Gilmour menyarankan untuk menerapkan perubahan di momen yang tenang, bukan saat sedang berdebat.

"Mengubah kebiasaan akan selalu sulit," ujarnya. Ia merekomendasikan pembuatan area khusus di rumah sebagai "stasiun pengisian daya." Jika ponsel sedang diisi dayanya di tempat tersebut, maka itulah batas waktu penggunaannya. "Otak yang tenang berkomunikasi dengan lebih baik," tambah Jane.

2. Gunakan Pendekatan Kolaboratif

Remaja cenderung memberontak jika aturan dipaksakan secara sepihak. Psikolog Dr. Maryhan Baker menyarankan orang tua untuk mengakui adanya tekanan sosial yang dihadapi anak.

Baca juga : Menang Gugatan! Meta dan YouTube Dihukum Rp47 Miliar Akibat Kecanduan Medsos

Anda bisa memulai percakapan dengan mengatakan: "Ibu/Ayah paham bahwa di sanalah kamu terhubung dengan teman-temanmu. Ibu paham tekanan sosial jika kamu dianggap tidak ada di sana. Ibu sangat mengerti. Jadi, mari kita berdiskusi tentang bagaimana kita bisa mulai menciptakan ruang dalam harimu di mana kamu tidak memegang ponsel sepanjang waktu."

3. Ubah Durasi Layar Menjadi Kesempatan Belajar

Gunakan waktu di depan layar untuk membangun literasi digital. Alih-alih melarang, ajak anak berpikir kritis tentang cara kerja aplikasi.

Pelatih parenting Olivia Edwards menyarankan pertanyaan pancingan seperti: "Tahukah kamu bagaimana aplikasi itu bekerja agar orang terus melihatnya? Kamu tahu tidak kalau mereka menghasilkan uang dari semakin lama waktu yang dihabiskan orang di sana?" Ini membantu anak menyadari sisi komersial di balik konten yang mereka konsumsi.

4. Jadilah Contoh yang Baik

Anak adalah peniru yang ulung. Jika Anda ingin anak mengurangi ponsel, Anda harus melakukan hal yang sama. Dr. Maryhan mendorong orang tua untuk bersikap jujur dan sedikit mencela diri sendiri di depan anak.

"Kita semua bersalah dalam hal ini, Ibu juga belum sehebat itu dalam mengelola hubungan dengan ponsel," bisa menjadi pembuka obrolan yang santai. Selain itu, Dr. Jane Gilmour mengingatkan pentingnya membiarkan anak merasa "bosan." Melamun atau tidak melakukan apa pun justru merangsang kreativitas dan visualisasi masa depan.

5. Tetap Tenang dan Hindari Panik Berlebihan

Meskipun kecanduan digital terdengar menakutkan, Dr. Tony Sampson dari University of Essex mengingatkan orang tua untuk tidak terjebak dalam "kepanikan moral." Otak remaja memiliki neuroplastisitas yang tinggi, artinya mereka lebih mudah beradaptasi dan pulih dibandingkan otak orang dewasa.

"Media sosial tidak memperpendek atau mengikis perhatian. Ia menangkap dan mengalihkannya," jelas Dr. Tony. Penggunaan teknologi yang positif justru dapat mendorong kreativitas dan eksplorasi jika diarahkan dengan tepat. (BBC/Z-2)