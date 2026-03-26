Ilmuwan Temukan 'Katup Pengontrol' Sel, Titik Terang Baru Pengobatan Parkinson

Para ilmuwan menemukan "katup luapan" seluler yang dapat membuka jalan bagi pengobatan baru untuk penyakit Parkinson. (TMEM175 dari perspektif interior lisosom.)(© O. Rauh)

SEBUAH studi terobosan yang diterbitkan dalam jurnal PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) berhasil mengungkap fungsi misterius dari saluran ion bernama TMEM175. Saluran ini ternyata bekerja layaknya "katup pelimpah" pada sistem daur ulang sel manusia, sebuah temuan yang membuka jalan baru bagi pengobatan penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson.

Riset kolaboratif ini melibatkan para peneliti dari Universitas Ilmu Terapan Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS), LMU Munich, TU Darmstadt, dan Nanion Technologies. Mereka berhasil memecahkan perdebatan panjang mengenai peran TMEM175 dalam menjaga keseimbangan asam di dalam lisosom.

Pusat Daur Ulang yang Sensitif

Lisosom adalah kompartemen kecil di dalam sel yang berfungsi sebagai pusat daur ulang. Tugasnya adalah memecah molekul besar menjadi komponen sederhana yang dapat digunakan kembali oleh tubuh. Agar proses ini berjalan optimal, lisosom harus menjaga tingkat keasaman (pH) yang sangat spesifik.

Jika lingkungan di dalam lisosom menjadi terlalu asam akibat penumpukan proton (H+), fungsi pembersihan limbah akan terganggu. Di sinilah TMEM175 berperan penting. Ia berfungsi sebagai sensor sekaligus katup yang membuang kelebihan proton agar tingkat keasaman tetap stabil.

Hubungan dengan Penyakit Parkinson

Ketika saluran TMEM175 mengalami mutasi atau kerusakan, regulasi pH akan terganggu. Akibatnya, limbah protein tidak terurai dengan benar dan menumpuk hingga meracuni sel saraf. Penumpukan racun inilah yang lama dikaitkan dengan penuaan dan penyakit Parkinson.

"Studi kami menetapkan bahwa saluran ion TMEM175 memainkan peran yang menentukan di sini," ujar Dr. Oliver Rauh dari H-BRS.

Selama bertahun-tahun, identitas asli TMEM175 menjadi teka-teki. Banyak ilmuwan sebelumnya menduga ia hanyalah saluran potasium biasa. Namun, melalui metode patch clamp yang mengukur aktivitas listrik pada membran, tim peneliti membuktikan keunikan protein ini.

"Saya telah mengerjakan banyak saluran ion, dan TMEM175 sejauh ini adalah yang paling aneh di antara semuanya," kata Dr. Rauh. "Kami sekarang telah mampu mendemonstrasikan bahwa TMEM175 tidak hanya menghantarkan ion potasium, tetapi juga proton, dan dengan demikian terlibat langsung dalam regulasi pH di bagian dalam lisosom."

Harapan Terapi Masa Depan

Temuan ini memberikan fondasi kuat bagi pengembangan obat-obatan di masa depan. Dengan memahami cara kerja "katup" seluler ini, para ahli farmasi dapat merancang terapi yang mampu memperbaiki fungsi TMEM175 pada pasien Parkinson.

"Temuan kami menciptakan fondasi penting bagi pemahaman yang lebih baik tentang proses fungsional dalam lisosom," pungkas para penulis dalam laporan mereka. "Wawasan ini menawarkan struktur target yang menjanjikan untuk pengembangan obat guna mengobati atau mencegah penyakit neurodegeneratif." (Science Daily/Z-2)