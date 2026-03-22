Niat Sholat Taubat Lengkap dengan Tata Caranya

Berikut Niat Sholat Taubat(Freepik)

SHOLAT taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, sebagai bentuk penyesalan dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi.

Sholat taubat termasuk sholat sunnah khusus yang bertujuan membersihkan hati dan jiwa dari dosa serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berikut Niat Sholat Taubat

Bacaan Arab

Baca juga : Doa Sholat Taubat Lengkap dengan Bacaan Niat dan Tata Cara

أصلي سنة التوبة لله تعالى

Bacaan Latin

“Usholli sunnatat-taubati lillahi ta’ala”

Artinya

Baca juga : Tata Cara Sholat Taubat Lengkap dengan Bacaan Niatnya

“Saya niat sholat sunnah taubat karena Allah Ta’ala.”

Berwudhu terlebih dahulu seperti sholat biasa.

Sholat 2 rakaat.

Rakaat pertama:

Membaca Al-Fatihah.

Membaca surat pendek.

Rakaat kedua:

Membaca Al-Fatihah.

Membaca surat pendek.

Setelah salam, berdoa memohon ampunan atas dosa yang telah dilakukan.

Memohon ampunan atas dosa yang telah diperbuat.

Menunjukkan penyesalan yang tulus.

Memperbaiki hubungan dengan Allah.

Menjadi pengingat untuk tidak mengulangi dosa.

Sholat taubat adalah sarana spiritual untuk membersihkan diri dari dosa, menenangkan hati, dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT. (Z-4)

