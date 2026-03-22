Niat Sholat Taubat Lengkap dengan Tata Caranya

Reynaldi Andrian Pamungkas
22/3/2026 19:15
Berikut Niat Sholat Taubat(Freepik)

SHOLAT taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, sebagai bentuk penyesalan dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi.

Sholat taubat termasuk sholat sunnah khusus yang bertujuan membersihkan hati dan jiwa dari dosa serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berikut Niat Sholat Taubat

Bacaan Arab

أصلي سنة التوبة لله تعالى

Bacaan Latin

Usholli sunnatat-taubati lillahi ta’ala

Artinya

“Saya niat sholat sunnah taubat karena Allah Ta’ala.”

Tata Cara Sholat Taubat

  • Berwudhu terlebih dahulu seperti sholat biasa.
  • Sholat 2 rakaat.

Rakaat pertama:

  • Membaca Al-Fatihah.
  • Membaca surat pendek.

Rakaat kedua:

  • Membaca Al-Fatihah.
  • Membaca surat pendek.
  • Setelah salam, berdoa memohon ampunan atas dosa yang telah dilakukan.

Tujuan Sholat Taubat

  • Memohon ampunan atas dosa yang telah diperbuat.
  • Menunjukkan penyesalan yang tulus.
  • Memperbaiki hubungan dengan Allah.
  • Menjadi pengingat untuk tidak mengulangi dosa.

Sholat taubat adalah sarana spiritual untuk membersihkan diri dari dosa, menenangkan hati, dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT. (Z-4)

Sumber: bankmuamalat, zalora



Editor : Reynaldi
