SUSAH tidur adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk mulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidak bisa tidur nyenyak sehingga kualitas istirahat menjadi terganggu.

Susah tidur dikenal juga sebagai Insomnia, yaitu gangguan tidur yang membuat tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup.

Berikut 12 Tips Mengatasi Susah Tidur

1. Buat Jadwal Tidur Teratur

Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari membantu mengatur jam biologis tubuh.

2. Hindari Gadget Sebelum Tidur

Cahaya biru dari HP bisa mengganggu hormon tidur, jadi sebaiknya berhenti pakai gadget 30 sampai 60 menit sebelum tidur.

3. Ciptakan Suasana Kamar Nyaman

Pastikan kamar gelap, sejuk, dan tenang agar tubuh lebih mudah rileks.

4. Kurangi Konsumsi Kafein

Hindari kopi, teh, atau minuman energi di sore dan malam hari.

5. Hindari Makan Berat Sebelum Tidur

Makan terlalu banyak bisa membuat perut tidak nyaman dan mengganggu tidur.

6. Lakukan Relaksasi

Coba teknik seperti meditasi, pernapasan dalam, atau stretching ringan sebelum tidur.

7. Rutin Berolahraga

Olahraga teratur bisa membantu tidur lebih cepat, tapi hindari olahraga berat di malam hari.

8. Batasi Tidur Siang

Tidur siang terlalu lama bisa membuat kamu sulit tidur di malam hari.

9. Gunakan Kasur yang Nyaman

Kasur dan bantal yang nyaman sangat berpengaruh pada kualitas tidur.

10. Hindari Stres Berlebihan

Coba tulis hal yang mengganggu pikiran agar lebih tenang sebelum tidur.

11. Mandi Air Hangat

Mandi air hangat sebelum tidur bisa membantu tubuh lebih rileks.

12. Jangan Memaksakan Tidur

Jika belum mengantuk, lakukan aktivitas ringan seperti membaca sampai rasa kantuk datang.

Susah tidur bisa diatasi dengan pola hidup sehat dan kebiasaan tidur yang baik. Kunci utamanya adalah konsistensi dan menjaga tubuh tetap rileks. (Z-4)

Sumber: alodokter, mitrakeluarga