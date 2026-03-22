12 Tips Mengatasi Susah Tidur

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SUSAH tidur adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk mulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidak bisa tidur nyenyak sehingga kualitas istirahat menjadi terganggu.
Susah tidur dikenal juga sebagai Insomnia, yaitu gangguan tidur yang membuat tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup.
Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari membantu mengatur jam biologis tubuh.
Cahaya biru dari HP bisa mengganggu hormon tidur, jadi sebaiknya berhenti pakai gadget 30 sampai 60 menit sebelum tidur.
Pastikan kamar gelap, sejuk, dan tenang agar tubuh lebih mudah rileks.
Hindari kopi, teh, atau minuman energi di sore dan malam hari.
Makan terlalu banyak bisa membuat perut tidak nyaman dan mengganggu tidur.
Coba teknik seperti meditasi, pernapasan dalam, atau stretching ringan sebelum tidur.
Olahraga teratur bisa membantu tidur lebih cepat, tapi hindari olahraga berat di malam hari.
Tidur siang terlalu lama bisa membuat kamu sulit tidur di malam hari.
Kasur dan bantal yang nyaman sangat berpengaruh pada kualitas tidur.
Coba tulis hal yang mengganggu pikiran agar lebih tenang sebelum tidur.
Mandi air hangat sebelum tidur bisa membantu tubuh lebih rileks.
Jika belum mengantuk, lakukan aktivitas ringan seperti membaca sampai rasa kantuk datang.
Susah tidur bisa diatasi dengan pola hidup sehat dan kebiasaan tidur yang baik. Kunci utamanya adalah konsistensi dan menjaga tubuh tetap rileks. (Z-4)
Sumber: alodokter, mitrakeluarga
Susah tidur merupakan gangguan tidur yang dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental, terutama jika terjadi terus-menerus dan tidak ditangani dengan baik.
Untuk insomnia ternyata bisa disembuhkan dengan perlahan. Masalah kesulitan untuk tidur ini biasanya dialami pengidapnya setiap hari.
SATU dari 10 penduduk Indonesia mengalami insomnia atau gangguan susah tidur sehingga mereka tidak bisa mengistirahatkan diri dengan baik.
