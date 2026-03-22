10 Manfaat Lengkuas untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Meningkatkan Nafsu Makan

Berikut Manfaat Lengkuas untuk Kesehatan Tubuh(Freepik)

LENGKUAS adalah salah satu jenis tanaman rimpang yang sering digunakan sebagai bumbu dapur sekaligus bahan obat tradisional. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Alpinia galanga dan masih satu keluarga dengan jahe.

Lengkuas adalah tanaman herbal yang bagian utamanya berupa akar rimpang dengan aroma khas dan rasa sedikit pedas. Rimpang inilah yang biasanya dimanfaatkan untuk memasak maupun pengobatan alami.

Berikut 10 Manfaat Lengkuas untuk Kesehatan Tubuh

1. Meningkatkan Sistem Imun

Lengkuas mengandung antioksidan dan senyawa antibakteri yang membantu tubuh melawan infeksi dan menjaga daya tahan.

2. Melancarkan Pencernaan

Lengkuas dapat meredakan perut kembung, mual, dan membantu proses pencernaan menjadi lebih lancar.

3. Mengurangi Peradangan

Sifat antiinflamasi pada lengkuas bermanfaat untuk meredakan nyeri sendi, otot, dan peradangan dalam tubuh.

4. Menjaga Kesehatan Jantung

Lengkuas membantu melancarkan peredaran darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat.

5. Mengontrol Gula Darah

Kandungan aktif dalam lengkuas dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.

6. Membantu Mengatasi Infeksi

Lengkuas memiliki sifat antimikroba yang efektif melawan bakteri dan jamur penyebab penyakit.

7. Meredakan Batuk dan Flu

Lengkuas sering digunakan sebagai bahan herbal untuk membantu meredakan gejala flu, batuk, dan sakit tenggorokan.

8. Menjaga Kesehatan Kulit

Antioksidan dalam lengkuas membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak kulit.

9. Mengurangi Risiko Kanker

Beberapa penelitian menunjukkan lengkuas mengandung senyawa yang berpotensi menghambat pertumbuhan sel kanker.

10. Meningkatkan Nafsu Makan

Lengkuas dapat merangsang nafsu makan, terutama bagi orang yang sedang dalam masa pemulihan.

Lengkuas bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan mulai dari meningkatkan imun hingga menjaga pencernaan. (Z-4)

Sumber: halodoc, alodokter