10 Manfaat Lengkuas untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Meningkatkan Nafsu Makan

LENGKUAS adalah salah satu jenis tanaman rimpang yang sering digunakan sebagai bumbu dapur sekaligus bahan obat tradisional. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Alpinia galanga dan masih satu keluarga dengan jahe.
Lengkuas adalah tanaman herbal yang bagian utamanya berupa akar rimpang dengan aroma khas dan rasa sedikit pedas. Rimpang inilah yang biasanya dimanfaatkan untuk memasak maupun pengobatan alami.
Lengkuas mengandung antioksidan dan senyawa antibakteri yang membantu tubuh melawan infeksi dan menjaga daya tahan.
Lengkuas dapat meredakan perut kembung, mual, dan membantu proses pencernaan menjadi lebih lancar.
Sifat antiinflamasi pada lengkuas bermanfaat untuk meredakan nyeri sendi, otot, dan peradangan dalam tubuh.
Lengkuas membantu melancarkan peredaran darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat.
Kandungan aktif dalam lengkuas dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.
Lengkuas memiliki sifat antimikroba yang efektif melawan bakteri dan jamur penyebab penyakit.
Lengkuas sering digunakan sebagai bahan herbal untuk membantu meredakan gejala flu, batuk, dan sakit tenggorokan.
Antioksidan dalam lengkuas membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak kulit.
Beberapa penelitian menunjukkan lengkuas mengandung senyawa yang berpotensi menghambat pertumbuhan sel kanker.
Lengkuas dapat merangsang nafsu makan, terutama bagi orang yang sedang dalam masa pemulihan.
Lengkuas bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan mulai dari meningkatkan imun hingga menjaga pencernaan. (Z-4)
Sumber: halodoc, alodokter
Lengkuas biasanya digunakan dalam berbagai masakan seperti sayur, sup, rendang, dan tumisan untuk memberikan aroma harum dan cita rasa khas.
Lengkuas sering disamakan dengan jahe, padahal aromanya lebih segar, agak citrus, dan teksturnya lebih keras.
