10 Manfaat Lengkuas bagi Kesehatan, Bisa Mengatasi Mual dan Muntah

Berikut Manfaat Lengkuas bagi Kesehatan(freepik)

LENGKUAS adalah tanaman rempah yang termasuk dalam keluarga jahe-jahean yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan dan juga sebagai bahan pengobatan tradisional. Bagian yang paling sering dimanfaatkan adalah rimpangnya yang memiliki aroma khas dan rasa sedikit pedas.

Lengkuas biasanya digunakan dalam berbagai masakan seperti sayur, sup, rendang, dan tumisan untuk memberikan aroma harum dan cita rasa khas. Selain itu, lengkuas juga dikenal memiliki berbagai kandungan bermanfaat seperti antioksidan, vitamin, dan senyawa antibakteri yang baik untuk kesehatan.

Berikut 10 Manfaat Lengkuas bagi Kesehatan

1. Melancarkan pencernaan

Lengkuas membantu merangsang produksi enzim pencernaan sehingga dapat mengurangi masalah seperti kembung, mual, dan gangguan perut.

2. Meningkatkan daya tahan tubuh

Kandungan antioksidan dalam lengkuas membantu tubuh melawan radikal bebas serta memperkuat sistem imun.

3. Mengurangi peradangan

Senyawa aktif pada lengkuas memiliki sifat anti inflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan pada tubuh.

4. Mengatasi mual dan muntah

Lengkuas sering digunakan sebagai obat alami untuk mengurangi rasa mual, termasuk akibat gangguan pencernaan.

5. Membantu meredakan batuk dan sakit tenggorokan

Sifat antibakteri dan antimikroba pada lengkuas membantu melawan kuman penyebab infeksi pada saluran pernapasan.

6. Menjaga kesehatan jantung

Lengkuas dapat membantu melancarkan peredaran darah serta membantu menurunkan kadar kolesterol.

7. Mengontrol kadar gula darah

Beberapa senyawa dalam lengkuas dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga baik untuk mengontrol gula darah.

8. Menjaga kesehatan kulit

Antioksidan pada lengkuas membantu melawan kerusakan sel kulit dan dapat membantu menjaga kulit tetap sehat.

9. Membantu mengatasi nyeri sendi

Karena sifat anti-inflamasinya, lengkuas dapat membantu meredakan nyeri pada sendi dan otot.

10. Berpotensi melawan bakteri dan jamur

Lengkuas memiliki sifat antimikroba yang membantu melindungi tubuh dari berbagai infeksi.

Lengkuas bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan seperti meningkatkan imun, membantu pencernaan, hingga melawan infeksi. (Z-4)

