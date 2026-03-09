10 Manfaat Lengkuas bagi Kesehatan, Bisa Mengatasi Mual dan Muntah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
LENGKUAS adalah tanaman rempah yang termasuk dalam keluarga jahe-jahean yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan dan juga sebagai bahan pengobatan tradisional. Bagian yang paling sering dimanfaatkan adalah rimpangnya yang memiliki aroma khas dan rasa sedikit pedas.
Lengkuas biasanya digunakan dalam berbagai masakan seperti sayur, sup, rendang, dan tumisan untuk memberikan aroma harum dan cita rasa khas. Selain itu, lengkuas juga dikenal memiliki berbagai kandungan bermanfaat seperti antioksidan, vitamin, dan senyawa antibakteri yang baik untuk kesehatan.
Lengkuas membantu merangsang produksi enzim pencernaan sehingga dapat mengurangi masalah seperti kembung, mual, dan gangguan perut.
Kandungan antioksidan dalam lengkuas membantu tubuh melawan radikal bebas serta memperkuat sistem imun.
Senyawa aktif pada lengkuas memiliki sifat anti inflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan pada tubuh.
Lengkuas sering digunakan sebagai obat alami untuk mengurangi rasa mual, termasuk akibat gangguan pencernaan.
Sifat antibakteri dan antimikroba pada lengkuas membantu melawan kuman penyebab infeksi pada saluran pernapasan.
Lengkuas dapat membantu melancarkan peredaran darah serta membantu menurunkan kadar kolesterol.
Beberapa senyawa dalam lengkuas dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga baik untuk mengontrol gula darah.
Antioksidan pada lengkuas membantu melawan kerusakan sel kulit dan dapat membantu menjaga kulit tetap sehat.
Karena sifat anti-inflamasinya, lengkuas dapat membantu meredakan nyeri pada sendi dan otot.
Lengkuas memiliki sifat antimikroba yang membantu melindungi tubuh dari berbagai infeksi.
Lengkuas bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan seperti meningkatkan imun, membantu pencernaan, hingga melawan infeksi. (Z-4)
Sumber: halodoc, alodokter
Lengkuas sering disamakan dengan jahe, padahal aromanya lebih segar, agak citrus, dan teksturnya lebih keras.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved