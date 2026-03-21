Berikut Bahaya Terlalu Banyak Makan Makanan Pedas(freepik)

MAKANAN pedas adalah jenis makanan yang memiliki rasa panas atau menyengat di lidah, biasanya berasal dari kandungan zat capsaicin yang terdapat pada cabai.

Rasa pedas sebenarnya bukan rasa seperti manis atau asin, melainkan sensasi panas yang dirasakan oleh saraf di mulut saat mengonsumsi makanan tertentu.

Berikut 8 Bahaya Terlalu Banyak Makan Makanan Pedas

1. Iritasi Lambung

Kandungan capsaicin dalam cabai bisa mengiritasi dinding lambung, terutama jika dikonsumsi berlebihan.

2. Memicu Asam Lambung Naik

Bisa memperparah kondisi seperti GERD yang menyebabkan rasa panas di dada.

3. Diare

Makanan pedas dapat mempercepat kerja usus sehingga menyebabkan buang air besar lebih sering atau diare.

4. Sakit Perut

Perut bisa terasa mulas atau tidak nyaman setelah makan pedas berlebihan.

5. Iritasi Mulut dan Lidah

Rasa panas ekstrem bisa menyebabkan perih bahkan iritasi pada lidah dan mulut.

6. Memperparah Maag

Bagi penderita maag, makanan pedas bisa memperburuk kondisi.

7. Gangguan Tidur

Makan pedas sebelum tidur bisa membuat perut tidak nyaman dan sulit tidur.

8. Risiko Wasir

Terlalu sering makan pedas dapat memperparah gejala wasir, terutama saat buang air besar.

Makanan pedas memang enak, tetapi jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan kesehatan lainnya. (Z-4)

Sumber: halodoc, hellosehat