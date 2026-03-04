13 Dampak Negatif Banyak Makan Pedas saat Puasa

Headline
MAKANAN pedas adalah makanan yang memiliki rasa panas atau pedas akibat kandungan senyawa tertentu, biasanya capsaicin dari cabai, lada, atau rempah pedas lainnya.
Rasa pedas pada makanan memicu sensasi terbakar di lidah, mulut, atau tenggorokan, dan dapat memengaruhi sistem pencernaan serta metabolisme tubuh.
Makanan pedas bisa memicu asam lambung naik sehingga menimbulkan rasa panas atau perih.
Bagi yang punya riwayat maag, makan pedas berlebihan dapat memicu serangan.
Rempah dan cabai bisa menimbulkan gas berlebih di perut.
Makanan pedas dapat merangsang usus sehingga lebih sering buang air besar.
Pedas meningkatkan produksi keringat dan membuat tubuh cepat kehilangan cairan, bikin mudah haus saat puasa.
Rasa panas berlebihan dapat membuat lidah dan mulut tidak nyaman.
Pedas berlebihan dapat mengiritasi dinding lambung dan usus.
Asam lambung yang tinggi membuat perut terasa perih atau mual.
Makanan pedas dapat membuat tubuh lebih panas dan tidak nyaman sehingga sulit tidur.
Beberapa orang sensitif dengan cabai bisa mengalami peningkatan tekanan darah.
Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu migrain atau sakit kepala ringan.
Beberapa orang bisa mengalami keringat panas atau kemerahan di kulit setelah makan pedas.
Tubuh cepat lelah karena dehidrasi akibat pedas, sehingga puasa terasa lebih berat.
Untuk lebih aman makan pedas, coba batasi porsi pedas, perbanyak minum saat sahur dan berbuka, sertakan makanan penyeimbang seperti sayur dan buah, hindari pedas berlebihan menjelang berbuka. (Z-4)
Sumber: ciputrahospital, halodoc
