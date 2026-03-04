A- A+

Berikut Dampak Negatif Banyak Makan Pedas saat Puasa(freepik)

MAKANAN pedas adalah makanan yang memiliki rasa panas atau pedas akibat kandungan senyawa tertentu, biasanya capsaicin dari cabai, lada, atau rempah pedas lainnya.

Rasa pedas pada makanan memicu sensasi terbakar di lidah, mulut, atau tenggorokan, dan dapat memengaruhi sistem pencernaan serta metabolisme tubuh.

Berikut 13 Dampak Negatif Banyak Makan Pedas saat Puasa

1. Gangguan Lambung

Makanan pedas bisa memicu asam lambung naik sehingga menimbulkan rasa panas atau perih.

Baca juga : 8 Bahaya Terlalu Banyak Makan Pedas

2. Maag Muncul atau Memburuk

Bagi yang punya riwayat maag, makan pedas berlebihan dapat memicu serangan.

3. Perut Kembung

Rempah dan cabai bisa menimbulkan gas berlebih di perut.

4. Diare

Makanan pedas dapat merangsang usus sehingga lebih sering buang air besar.

Baca juga : Mengapa Kita Menyukai Makanan Pedas? Ini Penjelasan Ilmiahnya

5. Rasa Haus Berlebihan

Pedas meningkatkan produksi keringat dan membuat tubuh cepat kehilangan cairan, bikin mudah haus saat puasa.

6. Mulut dan Lidah Terbakar

Rasa panas berlebihan dapat membuat lidah dan mulut tidak nyaman.

7. Gangguan Pencernaan

Pedas berlebihan dapat mengiritasi dinding lambung dan usus.

8. Meningkatkan Produksi Asam Lambung

Asam lambung yang tinggi membuat perut terasa perih atau mual.

9. Sulit Tidur

Makanan pedas dapat membuat tubuh lebih panas dan tidak nyaman sehingga sulit tidur.

10. Naiknya Tekanan Darah

Beberapa orang sensitif dengan cabai bisa mengalami peningkatan tekanan darah.

11. Risiko Sakit Kepala

Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu migrain atau sakit kepala ringan.

12. Iritasi Kulit

Beberapa orang bisa mengalami keringat panas atau kemerahan di kulit setelah makan pedas.

13. Menurunnya Energi

Tubuh cepat lelah karena dehidrasi akibat pedas, sehingga puasa terasa lebih berat.

Untuk lebih aman makan pedas, coba batasi porsi pedas, perbanyak minum saat sahur dan berbuka, sertakan makanan penyeimbang seperti sayur dan buah, hindari pedas berlebihan menjelang berbuka. (Z-4)

Sumber: ciputrahospital, halodoc