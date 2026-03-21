Ini Ucapkan Selamat Idulfitri 2026 dari Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo(Mohammed ALSHEHRI / AFP)

BINTANG sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, kembali menunjukkan kedekatannya dengan budaya lokal di Arab Saudi dengan memberikan ucapan selamat Idulfitri 2026 kepada para penggemarnya di seluruh dunia.

Melalui akun media sosial resminya pada Jumat (20/3/2026), kapten Al Nassr ini membagikan pesan yang penuh dengan doa dan harapan baik di hari kemenangan bagi umat Muslim.

Pesan Hangat di Media Sosial

"Eid Mubarak untuk semuanya! Saya harap Anda memiliki hari yang sangat spesial bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Semoga Anda semua mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan," tulis Ronaldo dalam unggahan yang langsung mendapatkan jutaan suka dan komentar dari netizen.

Ucapan ini menjadi rutinitas tahunan Ronaldo sejak ia bergabung dengan klub Liga Pro Saudi, Al Nassr, yang menunjukkan komitmennya untuk merangkul keberagaman budaya global.

Mengenakan Pakaian Tradisional Daglah

Hal yang paling menarik perhatian publik adalah penampilan visual Ronaldo dalam unggahan tersebut. Peraih lima gelar Ballon d'Or itu tampil sangat elegan mengenakan daglah, pakaian tradisional pria Arab Saudi berupa mantel panjang dengan kerah tinggi.

Busana berwarna biru navy tersebut dihiasi dengan bordir emas yang rumit, memberikan kesan royal dan mewah. Penggunaan pakaian tradisional ini dianggap sebagai bentuk penghormatan mendalam Ronaldo terhadap tradisi negara tempatnya tinggal saat ini.

Sejak pindah ke Riyadh, Cristiano Ronaldo sering tertangkap kamera mengenakan Thobe atau Bisht dalam berbagai acara nasional dan keagamaan di Arab Saudi.

Kondisi Terkini Ronaldo

Di balik sukacita perayaan Idulfitri, Cristiano Ronaldo saat ini tengah menjalani masa rehabilitasi akibat cedera otot paha kanan. Cedera ini membuatnya harus absen membela Timnas Portugal dalam laga persahabatan internasional melawan Meksiko dan Amerika Serikat pada akhir Maret 2026.

Meski demikian, tim medis optimis Ronaldo akan kembali dalam kondisi puncak sebelum kompetisi liga berakhir dan siap memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026 mendatang. (Z-4)