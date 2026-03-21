Rendam Kaki di Air Hangat: Solusi Sederhana Redakan Migrain

PRAKTIK merendam kaki di dalam baskom berisi air hangat ternyata bukan sekadar relaksasi biasa. Metode sederhana ini disebut dapat membantu meredakan migrain, sebagaimana disampaikan oleh dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University (FKGiz), dr. Christy Efiyanti, SpPD, FINASIM.
Meski demikian, Christy memberikan catatan bahwa penelitian mengenai metode ini masih terus berkembang.
Secara fisiologis, hidroterapi atau terapi air bekerja dengan memberikan rangsangan sensorik ke tubuh. Rangsangan ini mampu mendominasi rasa nyeri dengan mengaktifkan serabut saraf tertentu, yang kemudian membantu menghambat impuls nyeri ke otak.
Selain itu, paparan suhu hangat diketahui memiliki efek hemodinamik yang kuat, yakni mampu menurunkan kekuatan sistem saraf simpatik dan meningkatkan tonus vagal (sistem saraf yang membantu tubuh merasa tenang).
"Penelitian mengenai kompres air hangat atau merendam kaki dalam air hangat pada pasien migrain sudah dilakukan, tetapi dengan jumlah subjek masih terbatas. Pengaruhnya terhadap aliran darah ke kepala juga masih spekulatif," jelas Christy.
Hingga saat ini, efektivitas terapi air hangat baru teruji secara ilmiah pada kasus migrain, sementara untuk jenis sakit kepala lainnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut.
Bagi Anda yang ingin mencoba di rumah, Christy membagikan langkah-langkahnya:
Walaupun metode ini bermanfaat sebagai terapi pendamping yang mudah dilakukan, Christy menekankan pentingnya penanganan medis profesional.
Terutama bagi penderita migrain yang bersifat berat atau sering berulang, konsultasi dengan dokter tetap menjadi prioritas utama. (Z-1)
Terapi migrain terus berkembang hingga 2026. Mulai dari botox, antibodi CGRP, hingga neuromodulasi non-invasif untuk pencegahan nyeri kepala kronis.
Fenomena stroke di usia muda meningkat. Stres kronis, gaya hidup modern, dan tekanan emosional kini jadi faktor utama risiko stroke generasi produktif.
Sinar matahari yang panas dan terik juga akan merangsang syaraf dalam kepala, dan meningkatkan rasa sakit kepala pada penderitanya.
Sejumlah daerah di Indonesia sedang mengalami cuaca panas yang menyengat. Kondisi ini tak jarang membuat sebagian orang lebih rentan terserang migrain atau sakit kepala sebelah.
Tsabita dan tim mahasiswa KKN Unimus Semarang menggelar demonstrasi terapi rendam kaki air hangat di Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.
PENGGUNAAN air hangat atau panas dalam kegiatan sehari-hari dapat membantu memberikan rasa nyaman bagi tubuh. Tak hanya itu, penggunaan air hangat atau panas pun juga dapat merilekskan tubuh.
Dengan sifatnya yang menenangkan dan banyak manfaatnya, air hangat telah lama digunakan dalam berbagai budaya sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
Memperhatikan suhu dan durasi mandi serta mengenali kondisi tubuh Anda adalah kunci untuk menikmati manfaat tanpa mengalami risiko kesehatan.
