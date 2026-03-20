Bulan Agustus Zodiak Apa? Cocok Dipasangkan dengan Rasi Bintang ini

BANYAK orang sering bertanya, bulan Agustus zodiak apa? Dalam dunia astrologi, bulan kedelapan ini merupakan periode transisi antara dua rasi bintang yang sangat kuat, yaitu Leo dan Virgo. Perbedaan tanggal lahir di bulan Agustus akan menentukan apakah seseorang memiliki karakter "api" yang membara atau "tanah" yang membumi.
Secara garis besar, bulan Agustus dibagi menjadi dua naungan zodiak berdasarkan tanggal kelahirannya:
Bagi Anda yang lahir di sekitar tanggal 21-24 Agustus, Anda berada di masa "Cusp" atau peralihan. Seringkali, individu di tanggal ini memiliki perpaduan sifat antara ambisi Leo dan ketelitian Virgo.
Leo adalah zodiak elemen api. Mereka mencintai perhatian dan sering menjadi pusat keramaian. Sifat positifnya meliputi loyalitas yang tinggi dan keberanian mengambil risiko. Namun, sisi negatifnya adalah kecenderungan untuk menjadi dominan dan keras kepala.
Berbeda dengan Leo, Virgo lebih suka bekerja di balik layar namun dengan hasil yang sempurna. Sebagai elemen tanah, mereka sangat praktis dan logis. Virgo adalah teman yang setia, meskipun terkadang mereka terlihat terlalu kritis karena standar perfeksionis yang mereka miliki.
Dalam urusan asmara, setiap zodiak memiliki rasi bintang tertentu yang dianggap paling harmonis. Berikut adalah daftarnya:
|Zodiak Agustus
|Pasangan Paling Cocok
|Alasan Kecocokan
|Leo
|Aries, Sagitarius, Libra
|Membutuhkan pasangan yang setara dalam energi dan petualangan.
|Virgo
|Taurus, Capricorn, Cancer
|Menghargai stabilitas, kejujuran, dan komunikasi yang mendalam.
Jika Anda sedang mendekati seseorang yang lahir di bulan Agustus, pahamilah kebutuhan dasar mereka. Leo sangat senang dipuji dan dihargai atas usahanya. Sementara itu, Virgo akan merasa sangat dicintai jika Anda menunjukkan tindakan nyata (acts of service) daripada sekadar kata-kata manis.
Jadi, bulan Agustus zodiak apa? Tergantung pada tanggalnya, Anda bisa menjadi seorang Leo yang berapi-api atau Virgo yang tenang dan analitis. Keduanya memiliki keunikan tersendiri yang membuat rasi bintang Agustus selalu menarik untuk dibahas dalam hal jodoh dan kepribadian. (Z-4)
