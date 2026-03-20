Bukan Cuma Tinggi Hilal! Ini Alasan Elongasi Jadi Kunci Malaysia & RI Lebaran Bareng

Headline
MENJELANG Idul Fitri, istilah elongasi hilal atau tinggi hilal selalu menghiasi pemberitaan sidang isbat. Elongasi hilal adalah kunci utama mengapa Indonesia dan Malaysia sering kali memiliki tanggal lebaran yang seragam.
Dalam astronomi, elongasi adalah jarak sudut antara pusat piringan Bulan dan pusat piringan Matahari jika dilihat oleh pengamat di Bumi. Secara sederhana, elongasi menggambarkan seberapa jauh Bulan telah "menjauh" dari Matahari setelah fase bulan baru (ijtimak).
Mengapa elongasi penting? Sudut ini menentukan ketebalan sabit bulan (hilal). Semakin besar sudut elongasi, semakin tebal sabit yang terbentuk, dan semakin besar pula peluang cahaya Matahari yang dipantulkan oleh permukaan Bulan untuk sampai ke mata pengamat di Bumi tanpa terkalahkan oleh pendaran cahaya senja (syafaq).
Berdasarkan data astronomi untuk akhir Ramadan 1447 Hijriah (Maret 2026), Malaysia dan Indonesia berada pada posisi geografis yang serupa dalam pemantauan hilal. Otoritas keagamaan Malaysia melalui Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja telah menetapkan bahwa Hari Raya Aidilfitri 1 Syawal 1447 H di Malaysia jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Keputusan ini diambil setelah hasil rukyatul hilal pada Kamis, 19 Maret 2026, menunjukkan posisi hilal belum memenuhi kriteria imkanur rukyat MABIMS. Dengan demikian, bulan Ramadan 1447 H digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.
|Parameter
|Kriteria MABIMS (Baru)
|Kriteria Lama
|Tinggi Hilal
|Minimal 3 Derajat
|Minimal 2 Derajat
|Sudut Elongasi
|Minimal 6,4 Derajat
|Minimal 3 Derajat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved