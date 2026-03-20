Bukan Cuma Tinggi Hilal! Ini Alasan Elongasi Jadi Kunci Malaysia & RI Lebaran Bareng

Ilustrasi pengamatan hilal(Antara Foto)

MENJELANG Idul Fitri, istilah elongasi hilal atau tinggi hilal selalu menghiasi pemberitaan sidang isbat. Elongasi hilal adalah kunci utama mengapa Indonesia dan Malaysia sering kali memiliki tanggal lebaran yang seragam.

Apa Itu Elongasi Hilal?

Dalam astronomi, elongasi adalah jarak sudut antara pusat piringan Bulan dan pusat piringan Matahari jika dilihat oleh pengamat di Bumi. Secara sederhana, elongasi menggambarkan seberapa jauh Bulan telah "menjauh" dari Matahari setelah fase bulan baru (ijtimak).

Mengapa elongasi penting? Sudut ini menentukan ketebalan sabit bulan (hilal). Semakin besar sudut elongasi, semakin tebal sabit yang terbentuk, dan semakin besar pula peluang cahaya Matahari yang dipantulkan oleh permukaan Bulan untuk sampai ke mata pengamat di Bumi tanpa terkalahkan oleh pendaran cahaya senja (syafaq).

Info Penting: Kriteria MABIMS menetapkan bahwa hilal dianggap mungkin terlihat jika mencapai tinggi minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.

Berdasarkan data astronomi untuk akhir Ramadan 1447 Hijriah (Maret 2026), Malaysia dan Indonesia berada pada posisi geografis yang serupa dalam pemantauan hilal. Otoritas keagamaan Malaysia melalui Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja telah menetapkan bahwa Hari Raya Aidilfitri 1 Syawal 1447 H di Malaysia jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Keputusan ini diambil setelah hasil rukyatul hilal pada Kamis, 19 Maret 2026, menunjukkan posisi hilal belum memenuhi kriteria imkanur rukyat MABIMS. Dengan demikian, bulan Ramadan 1447 H digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.

Tabel Perbandingan Kriteria Hilal

Parameter Kriteria MABIMS (Baru) Kriteria Lama Tinggi Hilal Minimal 3 Derajat Minimal 2 Derajat Sudut Elongasi Minimal 6,4 Derajat Minimal 3 Derajat

