Membersihkan Rumah Bisa Dilakukan Mendetail tanpa Proses Berat

Ilustrasi pembersihan rumah.(Dok. Freepik)

PROSES membersihkan rumah merupakan hal yang sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan. Namun bagi sebagian orang proses membersihkan rumah mungkin bukan hal sederhana untuk dilakukan.

Faktanya, kebutuhan pembersihan rumah tidak selalu identik dengan pekerjaan berat seperti kerak tebal, jamur intensif, atau pembongkaran area tertentu. Dalam banyak kasus, pemilik rumah justru memerlukan penanganan detail yang sifatnya lebih ringan, namun cukup penting untuk meningkatkan kenyamanan rumah. Hal itu bisa didapatkan dari layanan General Cleaning Plus, yang dihadirkan KliknClean.

Berbeda dari deep cleaning yang berfokus pada penanganan menyeluruh dan intensif, General Cleaning Plus diposisikan untuk kebutuhan yang lebih spesifik. Layanan ini mencakup tambahan pekerjaan seperti vakum sofa dan kasur, polishing permukaan stainless, pembersihan kabinet bagian dalam non-kerak, pembersihan noda minyak ringan, hingga perapian area taman kecil.

Banyak pemilik rumah yang sebenarnya tidak membutuhkan deep cleaning penuh, tetapi tetap ingin rumah mereka terasa lebih bersih dan tertata dibanding hasil pembersihan rutin biasa. Karena itu, layanan ini dikembangkan agar dapat menjadi solusi praktis yang lebih sesuai dengan kondisi riil pelanggan.

"Ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Ia menilai semakin banyak pelanggan yang membutuhkan layanan dengan tingkat detail lebih tinggi, namun tidak ingin masuk ke proses pembersihan yang terlalu berat," kata Head of Operation KliknClean, Dodi Triyatna, dalam keterangan resminya, Jumat, (20/3).

"Dengan pendekatan tersebut, kami berupaya menghadirkan solusi kebersihan yang lebih relevan dan adaptif bagi keluarga urban," kata Head of Marketing KliknClean, Josephine Ardelia.

Mengapa Kebersihan Rumah Sangat Penting bagi Keluarga?

Banyak orang menganggap kebersihan rumah hanya berkaitan dengan keindahan. Padahal, menurut standar kesehatan hunian, rumah yang bersih memiliki korelasi langsung dengan angka harapan hidup dan produktivitas anggota keluarga. Berikut adalah analisis mendalam mengenai manfaat utama menjaga kebersihan rumah:

1. Memutus Rantai Penyebaran Bakteri dan Virus

Permukaan benda di dalam rumah seperti gagang pintu, sakelar lampu, dan meja makan adalah tempat favorit bagi bakteri Staphylococcus dan virus flu untuk hinggap. Dengan membersihkan permukaan tersebut secara rutin menggunakan disinfektan, Anda secara aktif melindungi keluarga dari risiko infeksi menular yang sering terjadi di lingkungan domestik.

2. Menjaga Kesehatan Saluran Pernapasan

Debu yang menumpuk di karpet, gorden, dan sudut ruangan mengandung tungau serta alergen yang berbahaya. Bagi penderita asma atau alergi, kondisi rumah yang kotor dapat memperburuk gejala pernapasan. Pembersihan rutin dengan penyedot debu (vacuum cleaner) sangat disarankan untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan tetap murni.

3. Meningkatkan Kesehatan Mental dan Mengurangi Stres

Secara psikologis, kondisi rumah yang berantakan (clutter) dapat meningkatkan kadar hormon kortisol dalam tubuh. Kortisol adalah hormon yang memicu stres.

(H-3)