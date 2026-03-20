Urutan Deep Cleansing Rumah usai Lebaran: Mulai dari Mana?

Ilustrasi deep cleaning.(Dok. Freepik)

MEMBERSIHKAN rumah setelah intensitas kunjungan tamu yang tinggi saat Lebaran bisa terasa sangat melelahkan. Tanpa strategi yang tepat, Anda hanya akan memindahkan debu dari satu tempat ke tempat lain. Kunci dari deep cleansing yang sukses adalah efisiensi energi dan sanitasi menyeluruh dengan urutan yang logis.

1. Langkah Nol: Decluttering dan Manajemen Sampah

Sebelum memegang sapu atau alat vakum, mulailah dengan membuang kekacauan visual. Langkah ini bertujuan mengurangi beban mental saat melihat rumah yang berantakan.

Kumpulkan Sampah: Kelilingi rumah dengan kantong sampah besar. Buang sisa bungkus makanan, kotak kue yang kosong, atau dekorasi sekali pakai yang sudah rusak.

Sortir Barang: Pisahkan barang yang harus dicuci (taplak, sarung bantal), barang yang harus dikembalikan ke gudang, dan piring kotor.

2. Area Prioritas: Dapur dan Ruang Makan

Dapur adalah area yang paling bekerja keras selama Lebaran. Residu lemak dari masakan bersantan yang menguap dapat menempel di berbagai permukaan jika tidak segera ditangani.

Baca juga : Rumah Berantakan usai Lebaran? Ini Cara Cepat Deep Cleansing dalam Sehari

Sanitasi Wastafel: Selesaikan semua cucian piring agar wastafel bersih. Wastafel yang kosong memberikan efek psikologis bahwa pekerjaan besar sudah berkurang signifikan.

Manajemen Kulkas: Buang sisa makanan yang sudah lebih dari 3 hari agar tidak menjadi sarang bakteri dan menyebabkan bau tidak sedap di seluruh rumah.

Gunakan cairan pembersih yang mengandung degreaser untuk menyeka dinding dapur agar sisa uap minyak tidak menjadi permanen dan lengket.

3. Teknik Teknis: Top-to-Bottom (Atas ke Bawah)

Setelah sampah hilang dan dapur terkendali, mulailah pembersihan fisik dengan mengikuti hukum gravitasi agar Anda tidak perlu bekerja dua kali.

Plafon dan Sudut Atas: Bersihkan sarang laba-laba, debu di ventilasi AC, dan baling-baling kipas angin. Permukaan Tengah: Lap meja, bingkai foto, dan furnitur. Gunakan kain mikrofiber lembap agar debu tidak berterbangan ke area yang sudah dibersihkan. Lantai (Tahap Akhir): Menyapu dan mengepel dilakukan paling akhir setelah semua kotoran dari area atas jatuh ke bawah.

4. Restorasi Udara dan Tekstil

Langkah penutup adalah memastikan rumah tidak hanya bersih secara visual, tapi juga memiliki kualitas udara yang sehat.

Baca juga : Membersihkan Rumah Bisa Dilakukan Mendetail tanpa Proses Berat

Ganti Linen: Sprei, handuk tamu, dan keset harus segera dicuci untuk menghilangkan sisa alergen.

Sirkulasi: Buka jendela lebar-lebar atau gunakan air purifier untuk membuang udara pengap sisa kerumunan tamu.

Dari mana sebaiknya memulai jika waktu terbatas?

Mulailah dari area yang paling sering digunakan atau yang paling berantakan (biasanya ruang tamu/ruang makan). Keberhasilan membersihkan satu area akan memberikan motivasi untuk lanjut ke area berikutnya.

Jika gorden berada di area dengan ventilasi terbuka saat open house, kemungkinan besar gorden tersebut menyimpan banyak debu dan bakteri. Sangat disarankan untuk minimal melakukan vacuuming atau mencucinya jika sudah terlihat kusam.

(H-3)