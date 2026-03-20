Urutan Deep Cleansing Rumah usai Lebaran: Mulai dari Mana?

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MEMBERSIHKAN rumah setelah intensitas kunjungan tamu yang tinggi saat Lebaran bisa terasa sangat melelahkan. Tanpa strategi yang tepat, Anda hanya akan memindahkan debu dari satu tempat ke tempat lain. Kunci dari deep cleansing yang sukses adalah efisiensi energi dan sanitasi menyeluruh dengan urutan yang logis.
Sebelum memegang sapu atau alat vakum, mulailah dengan membuang kekacauan visual. Langkah ini bertujuan mengurangi beban mental saat melihat rumah yang berantakan.
Dapur adalah area yang paling bekerja keras selama Lebaran. Residu lemak dari masakan bersantan yang menguap dapat menempel di berbagai permukaan jika tidak segera ditangani.
Gunakan cairan pembersih yang mengandung degreaser untuk menyeka dinding dapur agar sisa uap minyak tidak menjadi permanen dan lengket.
Setelah sampah hilang dan dapur terkendali, mulailah pembersihan fisik dengan mengikuti hukum gravitasi agar Anda tidak perlu bekerja dua kali.
Langkah penutup adalah memastikan rumah tidak hanya bersih secara visual, tapi juga memiliki kualitas udara yang sehat.
Mulailah dari area yang paling sering digunakan atau yang paling berantakan (biasanya ruang tamu/ruang makan). Keberhasilan membersihkan satu area akan memberikan motivasi untuk lanjut ke area berikutnya.
Jika gorden berada di area dengan ventilasi terbuka saat open house, kemungkinan besar gorden tersebut menyimpan banyak debu dan bakteri. Sangat disarankan untuk minimal melakukan vacuuming atau mencucinya jika sudah terlihat kusam.
(H-3)
Deep cleansing usai Lebaran bukan sekadar tugas domestik, melainkan bentuk perawatan terhadap aset terpenting Anda, yaitu kesehatan keluarga.
