11 Manfaat Sereh untuk Ibu Hamil, Bisa Meredakan Mual dan Muntah

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SEREH adalah tanaman herbal yang memiliki aroma khas segar seperti lemon dan sering digunakan sebagai bumbu masakan maupun bahan minuman tradisional.
Tanaman ini memiliki batang panjang berwarna hijau dan biasa tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Sereh dikenal karena kandungan minyak atsiri di dalamnya yang memberikan aroma wangi serta berbagai manfaat kesehatan.
Aroma dan kandungan alami sereh dapat membantu mengurangi gejala mual, terutama pada trimester awal kehamilan.
Sereh dapat membantu mengatasi perut kembung, sembelit, dan gangguan pencernaan yang sering dialami ibu hamil.
Sereh mengandung antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh.
Aroma sereh memiliki efek menenangkan yang bisa membantu ibu hamil lebih rileks.
Sereh dipercaya dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil jika dikonsumsi dalam jumlah wajar.
Sereh memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi nyeri ringan pada tubuh.
Kandungan dalam sereh dapat membantu memperlancar aliran darah selama kehamilan.
Sereh bersifat diuretik ringan yang membantu mengeluarkan racun dari tubuh.
Sereh memiliki sifat antibakteri dan antijamur yang membantu melindungi tubuh dari infeksi ringan.
Antioksidan dalam sereh dapat membantu menjaga kulit tetap sehat selama kehamilan.
Efek relaksasi dari sereh dapat membantu ibu hamil mengatasi insomnia ringan.
Baiknya, konsumsi sereh harus dalam jumlah wajar, misalnya sebagai campuran masakan atau teh ringanm hindari konsumsi berlebihan karena dapat memicu kontraksi. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi herbal selama kehamilan. (Z-4)
Sumber: klikdokter, halodokter
Karena aromanya yang khas dan khasiatnya, sereh banyak dimanfaatkan dalam masakan Indonesia, minuman herbal, hingga pengobatan tradisional.
Minuman sereh memiliki berbagai manfaat bagi tubuh, seperti membantu pencernaan, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, serta mengurangi risiko penyakit jantung.
