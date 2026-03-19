11 Manfaat Sereh untuk Ibu Hamil, Bisa Meredakan Mual dan Muntah

SEREH adalah tanaman herbal yang memiliki aroma khas segar seperti lemon dan sering digunakan sebagai bumbu masakan maupun bahan minuman tradisional.

Tanaman ini memiliki batang panjang berwarna hijau dan biasa tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Sereh dikenal karena kandungan minyak atsiri di dalamnya yang memberikan aroma wangi serta berbagai manfaat kesehatan.

Berikut 11 Manfaat Sereh untuk Ibu Hamil

1. Meredakan Mual dan Muntah

Aroma dan kandungan alami sereh dapat membantu mengurangi gejala mual, terutama pada trimester awal kehamilan.

2. Membantu Pencernaan

Sereh dapat membantu mengatasi perut kembung, sembelit, dan gangguan pencernaan yang sering dialami ibu hamil.

3. Menjaga Daya Tahan Tubuh

Sereh mengandung antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh.

4. Mengurangi Stres dan Cemas

Aroma sereh memiliki efek menenangkan yang bisa membantu ibu hamil lebih rileks.

5. Membantu Mengontrol Tekanan Darah

Sereh dipercaya dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil jika dikonsumsi dalam jumlah wajar.

6. Mengatasi Nyeri Otot dan Pegal

Sereh memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi nyeri ringan pada tubuh.

7. Melancarkan Sirkulasi Darah

Kandungan dalam sereh dapat membantu memperlancar aliran darah selama kehamilan.

8. Membantu Detoksifikasi Tubuh

Sereh bersifat diuretik ringan yang membantu mengeluarkan racun dari tubuh.

9. Mengurangi Risiko Infeksi

Sereh memiliki sifat antibakteri dan antijamur yang membantu melindungi tubuh dari infeksi ringan.

10. Menjaga Kesehatan Kulit

Antioksidan dalam sereh dapat membantu menjaga kulit tetap sehat selama kehamilan.

11. Membantu Tidur Lebih Nyenyak

Efek relaksasi dari sereh dapat membantu ibu hamil mengatasi insomnia ringan.

Baiknya, konsumsi sereh harus dalam jumlah wajar, misalnya sebagai campuran masakan atau teh ringanm hindari konsumsi berlebihan karena dapat memicu kontraksi. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi herbal selama kehamilan. (Z-4)

Sumber: klikdokter, halodokter