Berikut Bahaya Sering Minum Susu UHT

SUSU UHT adalah susu yang telah diproses dengan metode Ultra High Temperature, yaitu dipanaskan pada suhu sangat tinggi dalam waktu singkat untuk membunuh bakteri.

Proses UHT membuat susu menjadi lebih awet dan aman dikonsumsi tanpa harus disimpan di lemari pendingin sebelum dibuka.

Berikut 8 Bahaya Sering Minum Susu UHT

1. Kandungan Gula Tinggi

Beberapa susu UHT memiliki tambahan gula yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan risiko obesitas dan diabetes jika dikonsumsi berlebihan.

2. Risiko Intoleransi Laktosa

Bagi orang yang tidak bisa mencerna laktosa, minum susu UHT dapat menyebabkan kembung, diare, atau sakit perut.

3. Menambah Berat Badan

Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan asupan kalori harian.

4. Risiko Kerusakan Gigi

Gula dalam susu UHT bisa menyebabkan gigi berlubang jika tidak dibersihkan dengan baik.

5. Kandungan Lemak Jenuh

Beberapa jenis susu UHT mengandung lemak jenuh yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung jika berlebihan.

6. Alergi Susu

Sebagian orang bisa mengalami reaksi alergi seperti gatal, ruam, atau gangguan pencernaan.

7. Kurang Nutrisi Tambahan Alami

Proses pemanasan tinggi dapat mengurangi beberapa kandungan nutrisi sensitif.

8. Ketergantungan Minuman Manis

Sering minum susu UHT rasa bisa membuat tubuh terbiasa dengan minuman manis.

Susu UHT tetap aman dan bergizi jika dikonsumsi secukupnya, namun jika berlebihan bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama karena kandungan gula dan lemaknya. (Z-4)

Sumber: alodokter, hellosehat