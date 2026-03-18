Mitos Radiasi Earphone Bluetooth: Pakar Jelaskan Risiko Sebenarnya bagi Otak

KEKHAWATIRAN mengenai penggunaan earphone bluetooth, yang dianggap berbahaya bagi kesehatan otak akibat radiasi kembali mencuat. Namun, anggapan ini segera diluruskan oleh pakar medis dari IPB University yang menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah konsisten yang mendukung klaim tersebut.

Dosen Ilmu Biomedik Biologi Sel dan Molekuler Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB Universitydr. Widya Eka Nugraha, MSiMed menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami jenis radiasi sebelum merasa cemas.

Menurutnya, dampak radiasi sangat bergantung pada jenis, durasi, jarak, serta besarnya paparan.

Perbedaan Radiasi Non-Ionisasi

Widya menerangkan bahwa bluetooth memancarkan gelombang radio atau radio frequency (RF) yang masuk dalam kategori radiasi non-ionisasi. Karakteristiknya sangat berbeda dengan radiasi pengion seperti sinar-X atau sinar gamma yang dapat merusak DNA pada dosis tertentu.

"Pada paparan RF, mekanisme efek biologis yang terjadi adalah pemanasan jaringan (thermal effect). Sejauh ini, alat bluetooth yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan tidak memberikan efek yang signifikan terhadap jaringan tubuh manusia," jelasnya.

Ia juga merujuk pada tinjauan sistematis oleh Karipidis, dkk. (2024) serta pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak 2010.

Keduanya menyimpulkan bahwa paparan RF di bawah batas aman tidak menunjukkan bukti konsisten terhadap peningkatan risiko kanker otak maupun dampak kesehatan merugikan lainnya.

Risiko Nyata: Bukan Radiasi, Tapi Kebiasaan

Alih-alih radiasi, Widya menekankan bahwa risiko kesehatan yang jauh lebih nyata justru berasal dari pola penggunaan yang salah.

Gangguan pendengaran akibat volume yang terlalu keras dan durasi penggunaan yang terlalu lama merupakan kasus yang paling sering ditemui di klinik.

Selain masalah pendengaran, terdapat beberapa risiko kesehatan lain yang perlu diwaspadai:

Infeksi Telinga: Penggunaan dalam kondisi lembap, jarang dibersihkan, atau dipakai bergantian dapat memicu infeksi telinga luar.

Keselamatan Publik: Penggunaan earphone dapat menurunkan fokus dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, terutama saat berkendara.

Masalah Otot dan Sendi: Kebiasaan menunduk lama saat menggunakan perangkat (screentime panjang) dapat memicu keluhan muskuloskeletal dan kelelahan.

Tips Penggunaan yang Aman

Sebagai langkah pencegahan, Widya menyarankan pengguna untuk selalu menjaga volume pada tingkat secukupnya dan memberikan jeda teratur saat menggunakan earphone.

Menjaga kebersihan perangkat dan mempertimbangkan penggunaan jenis bone conduction dalam situasi tertentu juga sangat dianjurkan.

"Bila telinga nyeri, gatal berat, keluar cairan, berdenging menetap, atau pendengaran menurun, hentikan sementara dan periksa ke dokter," pesan Widya. (Z-1)