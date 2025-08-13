Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Cara Install Bluetooth di Laptop

Reynaldi Andrian Pamungkas
13/8/2025 17:15
Berikut Cara Install Bluetooth di Laptop(freepik)

BLUETOOTH adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang digunakan untuk menghubungkan dan bertukar data antar perangkat tanpa kabel, dengan memanfaatkan gelombang radio pada frekuensi 2,4 GHz.

Teknologi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1994 oleh Ericsson dan kini menjadi standar global untuk konektivitas perangkat.

1. Periksa apakah laptop sudah punya Bluetooth bawaan

  • Tekan Windows, X, lalui pilih Device Manager.
  • Cari menu Bluetooth.
  • Jika ada, berarti laptop sudah punya Bluetooth bawaan.
  • Jika tidak ada, Anda perlu memakai Bluetooth adapter USB.

2. Install driver Bluetooth bawaan laptop

Menggunakan Windows Update

  • Tekan Windows dan I untuk membuka Settings.
  • Pilih Update dan Security, lalu Windows Update.
  • Klik Check for updates, lalu Windows akan mengunduh driver Bluetooth jika tersedia.

Mengunduh driver dari situs resmi

  • Cari tahu merek dan tipe laptop.
  • Kunjungi situs resmi merek tersebut.
  • Cari bagian Support atau Driver Download.
  • Unduh driver Bluetooth sesuai versi Windows Anda.
  • Install dan restart laptop.

3. Mengaktifkan Bluetooth

  • Tekan Windows, I, dan pilih Devices.
  • Pilih Bluetooth dan other devices.
  • Aktifkan tombol Bluetooth ke posisi On.

4. Jika laptop tidak punya Bluetooth bawaan

  • Gunakan USB Bluetooth Adapter.
  • Colok ke port USB dan tunggu Windows menginstal driver otomatis atau install dari CD atau website yang disediakan.

Jarak jangkauan bluetooth ini umumnya 1 sampai 10 meter. Fitur ini tidak hanya cocok untuk HP saja, tetapi bisa juga digunakan di PC dan laptop. (Z-4)



Editor : Reynaldi
