12 Manfaat Minum Air Hangat Setiap Hari untuk Kesehatan Tubuh

Berikut Manfaat Minum Air Hangat

MINUM air hangat adalah kebiasaan mengonsumsi air dengan suhu hangat untuk membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh.

Secara sederhana, ini berarti meminum air yang suhunya nyaman di tubuh, biasanya tidak lebih panas dari suhu yang bisa diminum tanpa terasa menyengat di tenggorokan.

Berikut 12 Manfaat Minum Air Hangat

1. Melancarkan Pencernaan

Air hangat membantu merangsang sistem pencernaan sehingga makanan lebih mudah dicerna dan mengurangi sembelit.

2. Membantu Detoksifikasi Tubuh

Minum air hangat bisa membantu tubuh mengeluarkan racun melalui keringat dan urin.

3. Meningkatkan Sirkulasi Darah

Air hangat dapat memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar.

4. Meredakan Nyeri Tenggorokan

Air hangat membantu melegakan tenggorokan yang sakit atau iritasi, terutama saat flu.

5. Mengurangi Hidung Tersumbat

Uap dari air hangat membantu membuka saluran pernapasan.

6. Membantu Menurunkan Berat Badan

Air hangat dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga membantu pembakaran kalori lebih efektif.

7. Mengurangi Stres dan Menenangkan Tubuh

Minum air hangat bisa memberi efek relaksasi pada sistem saraf.

8. Melancarkan Peredaran Darah

Suhu hangat membantu otot lebih rileks dan meningkatkan aliran darah.

9. Menjaga Kesehatan Kulit

Detoksifikasi yang baik membantu kulit tampak lebih bersih dan cerah.

10. Meredakan Nyeri Haid

Air hangat dapat membantu mengendurkan otot perut dan mengurangi kram.

11. Mencegah Dehidrasi

Air hangat tetap efektif menjaga kebutuhan cairan tubuh setiap hari.

12. Membantu Mengurangi Penumpukan Lemak

Air hangat dapat membantu memecah lemak lebih cepat dalam tubuh.

Untuk mengonsumsinya, minum air hangat saat bangun tidur sangat dianjurkan, hindari air terlalu panas agar tidak melukai tenggorokan, konsumsi secara rutin untuk hasil maksimal. (Z-4)

Sumber: alodokter, siloamhospitals