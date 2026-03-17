12 Bahaya Mengonsumsi Makanan Cepat Saji

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
MAKANAN cepat saji adalah jenis makanan yang disiapkan dan disajikan dalam waktu singkat, praktis, dan siap dikonsumsi.
Makanan cepat saji biasanya diproduksi secara massal dan banyak dijual di restoran cepat saji atau dalam bentuk kemasan siap makan.
Fast food tinggi kalori dan lemak sehingga mudah menyebabkan Obesitas.
Kandungan lemak jenuh dan kolesterol tinggi bisa memicu Penyakit Jantung.
Gula tinggi dalam minuman dan makanan cepat saji dapat meningkatkan risiko Diabetes.
Kadar garam yang tinggi dapat menyebabkan hipertensi.
Rendah serat membuat sistem pencernaan tidak bekerja optimal.
Lemak jahat meningkat akibat konsumsi berlebihan.
Konsumsi berlebihan dapat memengaruhi fungsi otak dan daya ingat.
Rasa gurih dan manis bisa membuat ketagihan.
Bisa memicu jerawat dan kulit berminyak.
Meskipun tinggi kalori, nutrisinya rendah sehingga tubuh cepat lelah.
Lemak berlebih bisa menyebabkan penumpukan lemak di hati.
Beberapa makanan cepat saji mengandung bahan pengawet atau hasil pengolahan yang berisiko dalam jangka panjang.
Makanan cepat saji berbahaya jika dikonsumsi berlebihan karena tinggi lemak, gula, dan garam namun rendah nutrisi. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
makanan yang dimasak dan diproses mengandung senyawa bernama AGEs yang ditemukan dalam makanan cepat saji
Makanan cepat saji terasa sangat nikmat karena otak manusia berevolusi menyukai gula, lemak, dan garam. Penjelasan ilmiah ini mengungkap alasan fast food mudah bikin ketagihan.
Karena kepraktisannya, makanan cepat saji sering dikonsumsi oleh masyarakat modern. Namun, jika dikonsumsi terlalu sering, makanan ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
Kanker kolorektal atau kanker usus besar selama ini dikenal sebagai penyakit yang menyerang orang berusia lanjut.
Penelitian terbaru Universitas Michigan menemukan makanan ultra-olahan dapat memicu kecanduan layaknya alkohol atau narkoba.
