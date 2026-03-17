Berikut Bahaya Mengonsumsi Makanan Cepat Saji(freepik)

MAKANAN cepat saji adalah jenis makanan yang disiapkan dan disajikan dalam waktu singkat, praktis, dan siap dikonsumsi.

Makanan cepat saji biasanya diproduksi secara massal dan banyak dijual di restoran cepat saji atau dalam bentuk kemasan siap makan.

Berikut 12 Bahaya Mengonsumsi Makanan Cepat Saji

1. Menyebabkan Obesitas

Fast food tinggi kalori dan lemak sehingga mudah menyebabkan Obesitas.

2. Meningkatkan Risiko Penyakit Jantung

Kandungan lemak jenuh dan kolesterol tinggi bisa memicu Penyakit Jantung.

3. Memicu Diabetes

Gula tinggi dalam minuman dan makanan cepat saji dapat meningkatkan risiko Diabetes.

4. Tekanan Darah Tinggi

Kadar garam yang tinggi dapat menyebabkan hipertensi.

5. Gangguan Pencernaan

Rendah serat membuat sistem pencernaan tidak bekerja optimal.

6. Kolesterol Tinggi

Lemak jahat meningkat akibat konsumsi berlebihan.

7. Menurunkan Kesehatan Otak

Konsumsi berlebihan dapat memengaruhi fungsi otak dan daya ingat.

8. Ketergantungan Makanan Tidak Sehat

Rasa gurih dan manis bisa membuat ketagihan.

9. Masalah Kulit

Bisa memicu jerawat dan kulit berminyak.

10. Kelelahan dan Kurang Energi

Meskipun tinggi kalori, nutrisinya rendah sehingga tubuh cepat lelah.

11. Gangguan Hati

Lemak berlebih bisa menyebabkan penumpukan lemak di hati.

12. Risiko Kanker

Beberapa makanan cepat saji mengandung bahan pengawet atau hasil pengolahan yang berisiko dalam jangka panjang.

Makanan cepat saji berbahaya jika dikonsumsi berlebihan karena tinggi lemak, gula, dan garam namun rendah nutrisi. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc