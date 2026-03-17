Bacaan Doa sebelum Tidur: Arab, Latin dan Adabnya

Berikut Bacaan Doa sebelum Tidur

DOA sebelum tidur adalah doa yang dibaca oleh seorang Muslim sebelum beristirahat sebagai bentuk memohon perlindungan kepada Allah dan menyerahkan diri kepada-Nya.

Doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai amalan sunnah agar tidur menjadi ibadah dan terhindar dari gangguan.

Berikut Bacaan Doa sebelum Tidur

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

Bacaan Latin

Allāhumma bismika amūtu wa aḥyā

Artinya

“Ya Allah, dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup.”

Memohon perlindungan dari Allah saat tidur.

Menenangkan hati dan pikiran.

Mengingat bahwa tidur adalah sementara.

Mendekatkan diri kepada Allah.

1. Berwudhu terlebih dahulu

Tidur dalam keadaan suci lebih dianjurkan.

2. Membaca doa sebelum tidur

Agar mendapat perlindungan dari Allah.

3. Membaca ayat Al-Qur’an

Ayat Kursi, Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.

4. Tidur menghadap kanan

Disunnahkan tidur miring ke kanan.

5. Membersihkan tempat tidur

Mengibas tempat tidur sebelum berbaring.

6. Tidak begadang tanpa keperluan

Agar tubuh tetap sehat dan ibadah terjaga.

7. Niat yang baik

Berniat tidur untuk istirahat agar bisa beribadah dengan lebih baik.

Doa sebelum tidur adalah amalan penting untuk memohon perlindungan dan mendekatkan diri kepada Allah sebelum beristirahat. Dengan membaca doa dan mengikuti adabnya, tidur menjadi lebih berkah dan tenang. (Z-4)

Sumber: zalora, rumahzakat