9 Keutamaan Doa sebelum Tidur, Lengkap dengan Bacaan dan Adabnya

Reynaldi Andrian Pamungkas
01/9/2025 22:30
Berikut Keutamaan Doa sebelum Tidur(freepik)

DOA sebelum tidur adalah bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca seorang muslim sebelum memejamkan mata untuk beristirahat.

Doa ini termasuk sunnah Rasulullah SAW yang memiliki tujuan utama untuk memohon perlindungan, ampunan, dan keberkahan dari Allah SWT selama tidur, karena tidur sendiri dianggap sebagai kematian sementara dan manusia tidak tahu apakah masih diberi kesempatan bangun kembali atau tidak.

Berikut 9 Keutamaan Doa sebelum Tidur

1. Mendapat perlindungan dari Allah SWT

Terhindar dari gangguan setan dan mimpi buruk.

Baca juga : Bacaan Doa sebelum Tidur: Arab, Latin dan Adabnya

2. Menenangkan hati dan pikiran

Membuat tidur lebih nyenyak dan damai.

3. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW

Doa ini termasuk amalan yang dicontohkan beliau.

4. Menghadirkan rasa syukur

Sebagai wujud syukur karena masih diberi kesempatan hidup.

Baca juga : Doa sebelum Tidur: Arab, Latin, Arti dan Keutamaan

5. Memohon ampunan dosa

Sehingga tidur dalam keadaan terjaga dari dosa.

6. Mendapat pahala ibadah

Walau tidur, tetap tercatat amal kebaikan.

7. Menjadi pengingat kematian

Tidur dianggap mati sementara, doa ini jadi bekal mengingat akhirat.

8. Melatih hati agar tawakal

Berserah diri kepada Allah sebelum beristirahat.

9. Mendapatkan keberkahan tidur

Tidur jadi lebih bermanfaat, bangun lebih segar, dan semangat beribadah.

Berikut Bacaan Doa Sebelum Tidur

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

Bacaan Latin

Allahumma bismika amuutu wa ahyaa

Artinya

Ya Allah, dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup.”

Adab Sebelum Tidur

  • Berwudhu terlebih dahulu.
  • Membaca doa dan dzikir, termasuk ayat kursi dan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
  • Tidur miring ke kanan.
  • Membersihkan tempat tidur.
  • Mematikan lampu bila tidak dibutuhkan.
  • Tidak membawa perasaan marah atau dendam.
  • Mengingat Allah sebelum memejamkan mata.

Doa sebelum tidur bukan hanya rutinitas, tapi memiliki banyak keutamaan spiritual, kesehatan, dan ketenangan jiwa. (Z-4)



Editor : Reynaldi
