9 Keutamaan Doa sebelum Tidur, Lengkap dengan Bacaan dan Adabnya

DOA sebelum tidur adalah bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca seorang muslim sebelum memejamkan mata untuk beristirahat.
Doa ini termasuk sunnah Rasulullah SAW yang memiliki tujuan utama untuk memohon perlindungan, ampunan, dan keberkahan dari Allah SWT selama tidur, karena tidur sendiri dianggap sebagai kematian sementara dan manusia tidak tahu apakah masih diberi kesempatan bangun kembali atau tidak.
Terhindar dari gangguan setan dan mimpi buruk.
Membuat tidur lebih nyenyak dan damai.
Doa ini termasuk amalan yang dicontohkan beliau.
Sebagai wujud syukur karena masih diberi kesempatan hidup.
Sehingga tidur dalam keadaan terjaga dari dosa.
Walau tidur, tetap tercatat amal kebaikan.
Tidur dianggap mati sementara, doa ini jadi bekal mengingat akhirat.
Berserah diri kepada Allah sebelum beristirahat.
Tidur jadi lebih bermanfaat, bangun lebih segar, dan semangat beribadah.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma bismika amuutu wa ahyaa
Artinya
“Ya Allah, dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup.”
Doa sebelum tidur bukan hanya rutinitas, tapi memiliki banyak keutamaan spiritual, kesehatan, dan ketenangan jiwa. (Z-4)
Doa ini mengingatkan bahwa tidur adalah bagian dari kehidupan yang harus disyukuri dan bisa menjadi momen terakhir dalam hidup seseorang.
Tujuannya adalah untuk memohon perlindungan Allah, menenangkan hati, dan mengingat bahwa tidur adalah bagian dari tanda kekuasaan-Nya, seperti “kematian sementara”
Bismika rabbī waḍa‘tu janbī, wa bika arfa‘uh, fa in amsakta nafsī faghfir lahā, wa in arsaltahā faḥfaẓhā bimā taḥfaẓu bihī ‘ibādakas-ṣāliḥīn
Doa ini juga sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah, agar tidur menjadi ibadah, diberkahi, serta dijaga dari gangguan selama tidur.
