Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idul Fitri Muhammadiyah dan Pemerintah

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah telah secara resmi menetapkan tanggal perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 2026. Berdasarkan perhitungan matang menggunakan metode hisab, warga Muhammadiyah akan merayakan Lebaran lebih awal dibandingkan prediksi pemerintah.
Berdasarkan Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang merupakan hasil keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah.
Dengan ketetapan ini, warga Muhammadiyah akan melaksanakan shalat Idul Fitri pada Jumat pagi, 20 Maret 2026. Kepastian ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mempersiapkan akomodasi mudik dan keperluan hari raya jauh-jauh hari.
|Pihak Penentu
|Tanggal Idul Fitri 2026
|Metode
|Muhammadiyah
|Jumat, 20 Maret 2026
|Hisab KHGT
|Pemerintah (Prediksi)
|Sabtu, 21 Maret 2026
|Rukyatul Hilal (MABIMS)
Potensi perbedaan ini muncul karena pada tanggal 19 Maret 2026 petang, posisi hilal di Indonesia diperkirakan masih di bawah 3 derajat. Bagi Pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang menggunakan kriteria MABIMS, kondisi ini mengharuskan bulan Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal).
Namun bagi Muhammadiyah, karena menggunakan kriteria global, keberadaan hilal di belahan bumi lain (seperti di kawasan Amerika) sudah cukup untuk menandai masuknya bulan baru secara serentak di seluruh dunia.
Membedah perbedaan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal Muhammadiyah dan Imkanur Rukyat Pemerintah (MABIMS) dalam penetapan 1 Syawal 1447 H.
Lebaran 2026 diprediksi jatuh pada 20 atau 21 Maret. Simak analisis hilal BMKG, kriteria MABIMS, dan jadwal Sidang Isbat Idulfitri 1447 H.
Prediksi Lebaran 2026 jatuh pada 20 atau 21 Maret. Simak perbedaan versi Pemerintah dan Muhammadiyah serta jadwal Sidang Isbat Kemenag.
Jawaban lengkap Lebaran 2026 tanggal berapa. Simak prediksi 1 Syawal 2026 versi Pemerintah, NU, dan Muhammadiyah berdasarkan data hilal terbaru.
Membedah perbedaan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal Muhammadiyah dan Imkanur Rukyat Pemerintah (MABIMS) dalam penetapan 1 Syawal 1447 H.
Lebaran 2026 diprediksi jatuh pada 20 atau 21 Maret. Simak analisis hilal BMKG, kriteria MABIMS, dan jadwal Sidang Isbat Idulfitri 1447 H.
Prediksi Lebaran 2026 jatuh pada 20 atau 21 Maret. Simak perbedaan versi Pemerintah dan Muhammadiyah serta jadwal Sidang Isbat Kemenag.
