Amalan Lailatul Qadar untuk Wanita Haid & Pekerja Shift, Begini Agar Tetap Raih Pahala 1.000 Bulan

Headline
MALAM Lailatul Qadar adalah momen yang paling dinanti di penghujung Ramadan. Namun, seringkali muncul rasa sedih bagi wanita yang sedang haid atau para pekerja shift malam yang tidak bisa berdiam diri di masjid untuk beriktikaf. Padahal, rahmat Allah tidak terbatas pada dinding masjid atau kondisi fisik tertentu.
Di tahun 2026 ini, kesadaran akan inklusivitas ibadah semakin meningkat. Islam memberikan ruang bagi setiap hamba untuk meraih predikat "lebih baik dari seribu bulan" melalui berbagai jalur pengabdian yang sesuai dengan kondisinya masing-masing.
Penting untuk dipahami bahwa dalam Islam, meninggalkan larangan Allah (seperti tidak salat saat haid) karena menaati syariat adalah sebuah ketaatan yang bernilai pahala.
Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lathaiful Ma'arif menjelaskan bahwa setiap orang yang amalnya diterima oleh Allah, baik ia sedang musafir, tidur, maupun haid, tetap akan mendapatkan bagian dari keutamaan Lailatul Qadar.
Bagi petugas medis, keamanan, atau staf operasional yang harus bekerja di malam hari, pekerjaan Anda adalah Ibadah Umum yang sangat mulia.
Mayoritas ulama melarang wanita haid berdiam diri (masuk) ke dalam masjid. Namun, mendengarkan ceramah atau lantunan Al-Qur'an bisa dilakukan dari teras masjid atau melalui media daring tanpa mengurangi esensi ibadahnya.
Jika seseorang sudah berniat kuat untuk menghidupkan malam namun terlelap karena kelelahan bekerja mencari nafkah, Allah Maha Tahu atas niatnya. Pekerja tersebut tetap berpeluang mendapatkan pahala berdasarkan niat dan tanggung jawab yang ia tunaikan.
Doa yang paling dianjurkan adalah permohonan ampunan: "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni" (Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku).
|Kategori
|Amalan
|Lisan
|Istighfar 100x, Solawat 100x, Doa Lailatul Qadar.
|Sosial
|Sedekah subuh, memberi makan orang sahur.
|Hati
|Bertaubat dengan tulus, memaafkan kesalahan orang lain.
|Intelektual
|Menyimak video tafsir ayat-ayat tentang malam kemuliaan.
Kesimpulannya, Lailatul Qadar bukan hanya tentang kuantitas rakaat salat, melainkan tentang kualitas hubungan hati dengan Sang Pencipta. Baik Anda yang sedang berhalangan fisik maupun yang sedang berjuang di tempat kerja, kesempatan meraih kemuliaan seribu bulan tetap terbuka lebar selama hati terus terpaut pada-Nya. (Z-10)
Umat Islam melaksanakan iktikaf di Masjid Raya Habiburrahman, Bandung, Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved