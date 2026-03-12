Air Kelapa Cocok Diminum saat Buka Puasa

(MI/HO)

RAMADAN selalu identik dengan momen kebersamaan dan berbagi kebaikan. Namun di tengah dinamika kehidupan saat ini, bulan suci bukan berarti aktivitas melambat. Masyarakat tetap harus bergerak aktif, bekerja, dan menjalani berbagai tanggung jawab demi memenuhi kebutuhan hidup. Tidak sedikit yang akhirnya berbuka puasa di perjalanan, di sela pekerjaan, bahkan jauh dari keluarga.

Di tengah mobilitas tersebut, ada satu hal penting yang kerap terabaikan, yakni menjaga hidrasi tubuh. Setelah berpuasa seharian, tubuh membutuhkan asupan cairan yang cukup untuk membantu mengembalikan energi, menjaga konsentrasi, serta mendukung keseimbangan elektrolit agar tetap bugar menjalani aktivitas berikutnya.

"Salah satu sumber hidrasi alami yang baik bagi tubuh ialah air kelapa. Air kelapa dikenal sebagai minuman bernutrisi yang mengandung karbohidrat alami seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang dapat menjadi sumber energi, sekaligus membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah berpuasa. Karena itu, air kelapa menjadi pilihan yang tepat untuk dikonsumsi saat berbuka puasa," tutur Chief Operating Officer PT Ichi Tan Indonesia, Duangkamon Ngarmsangiem, dalam keterangan resmi, Kamis (12/3).

Memahami realitas tersebut, pihaknya kembali menghadirkan program Ichitan Berbagi Kesegaran Berbagi Kebahagiaan” di Ramadan 2026. Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program ini hadir dengan jangkauan yang semakin luas ke delapan kota besar di Indonesia, mulai dari Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, hingga Makassar.

Perluasan ini menjadi wujud komitmen untuk menjangkau lebih banyak masyarakat serta memperkuat makna kebersamaan dengan menebar kebaikan Ramadan di berbagai penjuru kota. Selama periode 27 Februari-18 Maret 2026, produsen minuman asal Thailand itu membagikan lebih dari 6.000 Thai Coco Water secara gratis di berbagai titik strategis.

Program ini ditujukan bagi masyarakat umum yang tetap aktif beraktivitas selama Ramadan, sebagai bentuk dukungan agar mereka dapat menjalani ibadah dan pekerjaan dengan lebih semangat, sekaligus lebih sadar akan pentingnya menjaga hidrasi tubuh. Thai Coco Water adalah air kelapa ala Thailand dengan rasa manis dan aroma yang pas untuk membantu masyarakat tetap terhidrasi setelah seharian berpuasa, sekaligus membantu meningkatkan mood saat berbuka. (I-2)