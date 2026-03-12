Ilustrasi(Antara)

ART Izin Pulang Kampung? Lakukan 7 Strategi Ini agar Anda tidak "Tumbang"

Mendengar kalimat "Bu, saya izin pulang kampung" sering kali menjadi tantangan besar bagi para orang tua bekerja. Bayangan tumpukan piring, lantai berdebu, dan gunungan cucian langsung muncul di pikiran. Namun, masa tanpa Asisten Rumah Tangga (ART) sebenarnya bisa menjadi momen untuk menyetel ulang sistem rumah tangga Anda menjadi lebih efisien.

Agar Anda tidak "tumbang" karena kelelahan fisik dan mental, diperlukan strategi yang lebih dari sekadar kerja keras. Berikut adalah 7 strategi manajemen rumah tangga yang bisa Anda terapkan:

1. Pembagian Peran Anggota Keluarga

Langkah pertama adalah mengumpulkan seluruh anggota keluarga. Deklarasikan bahwa rumah sedang dalam kondisi "mandiri". Bagi tugas secara spesifik: Ayah bertanggung jawab atas sampah dan area luar, Ibu pada manajemen dapur, dan anak-anak pada kerapian kamar masing-masing. Kerjasama tim adalah kunci utama.

2. Terapkan Metode Batch Cooking

Memasak adalah aktivitas yang paling banyak menyita waktu. Gunakan strategi batch cooking: masaklah beberapa jenis lauk dalam jumlah besar di akhir pekan, lalu simpan dalam wadah per porsi di freezer. Saat jam makan tiba, Anda cukup memanaskannya. Ini memangkas waktu dapur secara signifikan.

3. Sederhanakan Siklus Cucian (Laundry)

Jangan biarkan baju kotor menumpuk. Lakukan pencucian setiap hari dalam volume kecil agar tidak melelahkan saat menjemur dan melipat. Jika perlu, gunakan jasa laundry kiloan untuk pakaian harian agar beban kerja Anda berkurang.

Tips Pro: Gunakan pakaian yang tidak mudah kusut selama Gunakan pakaian yang tidak mudah kusut selama ART pulang kampung untuk meminimalisir kebutuhan menyetrika.

4. Batasi Penggunaan Ruangan

Semakin banyak ruangan yang dipakai, semakin banyak area yang harus dibersihkan. Tutup ruangan yang jarang digunakan seperti kamar tamu. Fokuskan aktivitas keluarga di area utama saja agar energi Anda tidak habis untuk menyapu seluruh rumah.

5. Optimalkan Teknologi Rumah Tangga

Manfaatkan teknologi smart home tahun 2026. Jadwalkan robot vacuum untuk bekerja setiap malam dan optimalkan penggunaan mesin cuci piring. Teknologi adalah asisten virtual yang sangat membantu di masa darurat.

6. Manajemen Ekspektasi dan Kesehatan Mental

Turunkan standar kerapian Anda untuk sementara. Tidak perlu memaksakan rumah sebersih biasanya. Memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat jauh lebih penting daripada memaksakan seluruh sudut rumah mengkilap namun Anda berakhir jatuh sakit.

7. Gunakan Jasa Profesional Jika Diperlukan

Jika beban pekerjaan terasa sudah tidak tertangani, jangan ragu untuk memanggil jasa home cleaning profesional seminggu sekali. Ini akan membantu pembersihan berat (deep cleaning) sehingga Anda hanya perlu menjaga kebersihan harian yang ringan.

Checklist Persiapan Sebelum ART Mudik

Kategori Tindakan Finansial Bayar gaji dan THR dalam Mata Uang Rupiah tepat waktu. Logistik Stok bahan makanan mudah saji dan bumbu instan. Komunikasi Pastikan tanggal kembali ART sudah disepakati bersama.

FAQ (People Also Ask)

Bagaimana cara mengajak anak membantu pekerjaan rumah?

Berikan tugas dalam bentuk permainan atau kompetisi kecil. Berikan apresiasi atau reward sederhana setelah mereka berhasil menyelesaikan tugasnya.

Apakah lebih baik mencari ART infal?

ART infal bisa menjadi solusi jika Anda memiliki anak kecil atau lansia yang membutuhkan perawatan intensif. Namun, jika hanya untuk urusan kebersihan, manajemen mandiri biasanya lebih hemat biaya.