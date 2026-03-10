Satu Tahun Kepemimpinan Maesyal-Intan, Kabupaten Tangerang Semakin Maju, Masyarakat Sejahtera

Bupati Moch Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah(Doc Pemkab Tangerang)

HANYA dalam satu tahun, kepemimpinan Bupati Moch Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah telah membawa hembusan angin segar bagi warga Kabupaten Tangerang. Berbagai program unggulan yang digulirkan kini bukan lagi sekadar janji, melainkan capaian nyata yang langsung dirasakan masyarakat sehari-hari.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Memed Chumaedi, menilai kinerja pasangan ini luar biasa. “Satu tahun memang belum lama, tapi dampaknya sudah terasa kuat di masyarakat. Mulai dari angkutan sekolah gratis yang memudahkan anak-anak belajar, hingga cakupan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan yang hampir menyeluruh,” ujarnya pada Kamis, 26 Februari 2026.

Infrastruktur Lebih Baik, Mobilitas Lebih Lancar

Pemerintah Kabupaten Tangerang di bawah Maesyal-Intan tak tinggal diam. Lebih dari 150 kilometer ruas jalan telah dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Betonisasi jalan penghubung antarwilayah terus digenjot, memperlancar pergerakan warga dan distribusi barang.

Drainase baru sepanjang lebih dari 20 kilometer dibangun untuk mengurangi genangan dan risiko banjir. Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) difokuskan di titik-titik rawan, sehingga malam hari pun lebih aman dan nyaman.

Ekonomi Kerakyatan Bangkit, UMKM Naik Kelas

UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah mendapat perhatian khusus. Pemerintah memfasilitasi 5.000 sertifikat halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis, memudahkan pelaku usaha menembus pasar lebih luas.

Akses permodalan diperluas, sehingga banyak UMKM berhasil naik kelas. Tak heran, sektor ini mampu menyerap hingga 60 persen tenaga kerja di kabupaten ini, bukti nyata bahwa ekonomi rakyat semakin kuat di bawah kepemimpinan ini.

Pendidikan Unggul, Generasi Masa Depan Terjamin

Pendidikan menjadi prioritas utama. Program sekolah swasta gratis kini ditargetkan minimal satu di setiap kecamatan. Beasiswa Tangerang Cerdas membuka kesempatan hingga jenjang Strata 1, bahkan studi ke luar negeri.

Hasilnya? Rata-rata lama sekolah warga Kabupaten Tangerang kini mencapai 9,8 tahun, melampaui rata-rata Provinsi Banten. Anak-anak Tangerang kini punya peluang lebih besar untuk meraih mimpi.

Kesehatan Terjamin, Stunting Turun Drastis

Di sektor kesehatan, capaian luar biasa: cakupan UHC BPJS Kesehatan telah melampaui 98 persen, bahkan Kabupaten Tangerang berhasil meraih UHC Award 2026. Angka stunting ditekan hingga 7,3 persen, melebihi target nasional. Layanan ambulans keliling hadir menjangkau warga lebih cepat dan luas. Kesehatan bukan lagi beban, melainkan hak yang terpenuhi.

Pelayanan Publik Makin Cepat dan Ramah

Administrasi kependudukan pun berubah drastis. Pengurusan KTP dan dokumen lainnya kini bisa dilakukan di kecamatan dan selesai dalam satu hari. Keluhan masyarakat via media sosial langsung ditindaklanjuti dengan cepat.

Sri, warga Kecamatan Cikupa, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. "Alhamdulillah, layanan e-KTP sekarang sangat cepat. Datang ke kecamatan, tinggal tunggu, dan dokumennya diantar sampai rumah. Sungguh memudahkan sekali," ceritanya.

Bupati Maesyal Rasyid menegaskan komitmennya, pihaknya akan terus memperbaiki diri demi masyarakat. Ia mengajak untuk bersama-sama mendukung pembangunan ini agar Kabupaten Tangerang semakin gemilang sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan bagi semua warga.

Satu tahun kepemimpinan Maesyal-Intan telah membuktikan dengan kerja keras dan hati untuk rakyat, perubahan nyata bisa terjadi. Kabupaten Tangerang kini melangkah lebih mantap menuju masa depan yang lebih cerah. (Adv)