Saleh Husin, JK, Nasaruddin Umar Salat Jumat di Masjid Baitul Mukhtar BSD

Saleh Husin, Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar salat Jumat di Masjid Baitul Mukhtar BSD bersama ribuan umat Muslim.(Dokpri)

ALHAMDULILLAH, Jumat (29/8/2025), untuk pertama kali Masjid Raya Baitul Mukhtar, BSD City, Tagerang, digunakan untuk salat Jumat. Masjid yang dibangun di lahan seluas 2,2 hektare dan luas bangunan hampir 10.000 m2 ini dapat menampung 7.000 jemaah untuk melakukan salat bersama.

Ketua Umum Yayasan Sinarmas (YMSM) Saleh Husin bersama Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) yang juga wakil presiden ke-10 dan ke-12; Imam Besar Masjid Istiqlal/Menteri Agama KH Nasaruddin Umar; Bupati Tangerang Maesyal Rasyid; Pembina YMSM Badrodin Haiti, Prof. Marsetio; Condro Kirono, Prof. Widyo Pramono; Yan Partawijaya; Suwandi tampak hadir bersama para pemuka agama serta karyawan Sinarmas dan warga sekitar masjid.

"Masjid yang dibangun dengan arsitek modern ini enak dipandang karena unik. Selain untuk sarana ibadah, saya kira ke depan akan menjadi salah satu tujuan wisata religi maupun berbagai kegiatan sosial dan kajian kajian keagamaan (Islam)," kata Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin.

"Tadi saya juga menyampaikan ke pengurus masjid, nanti saya mau buat untuk olahraga bersama, baik sepeda maupun jalan pagi bersama kominitas-komunitas yang titik kumpulnya di pelataran masjid yang luas, rapi, dan asri," ujar Saleh Husin.

Di sela acara juga diserahkan wakaf 1.000 mushaf Al-Qur'an dari APP Group melalui YMSM yang diserahkan oleh Saleh Husin dan Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata kepada perwakilan masjid dan musala sekitar BSD.

"Juga setelah salat Jumat dilakukan penyerahan hibah lahan seluas 300 meter dari Sinar Mas Land kepada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang yang disaksikan Menteri Agama KH Nasaruddin Umar dan Bupati Tangerang Maesyal Rasyid," ujar Saleh. (RO/I-2)