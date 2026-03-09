Berikut Dampak Kurang Gerak untuk Kesehatan Tubuh(freepik)

KURANG gerak adalah kondisi ketika seseorang jarang melakukan aktivitas fisik atau olahraga, sehingga tubuh tidak banyak bergerak dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini biasanya terjadi karena terlalu sering duduk, berbaring, atau melakukan aktivitas yang minim gerakan.

Kurang gerak sering dikaitkan dengan gaya hidup sedentari, yaitu kebiasaan hidup yang didominasi oleh aktivitas seperti menonton TV, bermain gadget, bekerja di depan komputer, atau duduk dalam waktu lama.

Berikut 13 Dampak Kurang Gerak untuk Kesehatan Tubuh

1. Mudah mengalami kenaikan berat badan

Kurangnya aktivitas fisik membuat kalori tidak terbakar dengan baik sehingga berat badan mudah naik.

2. Meningkatkan risiko obesitas

Penumpukan lemak dalam tubuh dapat terjadi jika seseorang jarang bergerak atau berolahraga.

3. Menurunkan kebugaran tubuh

Otot dan stamina menjadi lemah karena tubuh jarang digunakan untuk aktivitas fisik.

4. Risiko penyakit jantung meningkat

Kurang gerak dapat menyebabkan aliran darah tidak optimal sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung.

5. Meningkatkan risiko diabetes

Aktivitas fisik yang rendah dapat memengaruhi kemampuan tubuh mengatur kadar gula darah.

6. Otot menjadi lemah

Tanpa aktivitas yang cukup, otot akan kehilangan kekuatan dan massa.

7. Nyeri punggung dan leher

Terlalu lama duduk dapat menyebabkan ketegangan pada otot punggung dan leher.

8. Metabolisme tubuh melambat

Kurang gerak dapat membuat proses pembakaran energi dalam tubuh menjadi lebih lambat.

9. Sirkulasi darah kurang lancar

Aktivitas fisik membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh.

10. Mudah merasa lelah

Tubuh yang jarang bergerak cenderung cepat merasa lelah meskipun melakukan aktivitas ringan.

11. Menurunkan kesehatan mental

Kurang aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko stres dan suasana hati yang buruk.

12. Risiko osteoporosis meningkat

Tulang dapat menjadi lebih lemah jika jarang digunakan untuk aktivitas fisik.

13. Kualitas tidur menurun

Kurangnya aktivitas fisik dapat membuat tubuh sulit mendapatkan tidur yang nyenyak.

Kurang gerak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan penurunan kebugaran tubuh. Oleh karena itu, penting untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin agar tubuh tetap sehat dan bugar. (Z-4)

